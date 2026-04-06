Val de execuții în Iran după revoltele antiguvernamentale din ianuarie. Zeci de inculpați inculpați riscă pedeapsa capitală

Proteste Iran / sursa foto: arhiva EVZ
Iranul a executat un bărbat identificat drept Ali Fahim, condamnat pentru implicarea într-un incident petrecut în timpul protestelor antiguvernamentale din luna ianuarie, potrivit informațiilor transmise de agenția Reuters.

Execuția vine într-un context mai larg de represiune intensă, în care autoritățile iraniene au aplicat pedepse capitale pentru persoane acuzate de acțiuni împotriva securității naționale.

Execuția lui Ali Fahim și decizia instanței supreme din Iran

Ali Fahim a fost executat după ce Curtea Supremă a Iranului i-a confirmat sentința. Acesta fusese condamnat pentru tentativa de a „lua cu asalt o instalație militară și de a accesa un depozit de arme” în timpul protestelor din ianuarie.

Autoritățile iraniene au susținut că inculpații implicați în acest caz au încercat să obțină armament și echipamente militare, calificându-i drept „instigatori la revoltă” care acționau împotriva securității statului.

Execuția lui Fahim nu este un caz izolat. Potrivit aceleiași surse, Iranul a executat deja alte trei persoane în legătură cu același incident: Amirhossein Hatami, Mohammadamin Biglari și Shahin Vahedparast.

Alte execuții și cazuri similare

Informații din presă indică faptul că execuțiile au continuat într-un ritm accelerat. De exemplu, doi dintre condamnați, Biglari și Vahedparast, au fost executați anterior, fiind acuzați de implicare în același atac asupra unei facilități militare.

În plus, un alt bărbat asociat cu acest dosar ar urma să fie executat în perioada următoare, conform organizației Amnesty International.

Unele relatări menționează că numărul execuțiilor legate de proteste este în creștere, iar aceste cazuri sunt parte a unei campanii mai ample de reprimare a opoziției.

Contextul protestelor din Iran și reacția autorităților

Protestele naționale din Iran, desfășurate în ianuarie, au fost descrise ca fiind unele dintre cele mai ample manifestații antiguvernamentale din istoria recentă a Republicii Islamice. Acestea au fost reprimate printr-o intervenție de amploare a autorităților.

Datele disponibile indică faptul că demonstrațiile au izbucnit pe fondul nemulțumirilor economice și sociale și au escaladat rapid, transformându-se în manifestații împotriva regimului.

Ali Fahim / sursa foto: captură video

Autoritățile iraniene au susținut că acțiunile protestatarilor au inclus atacuri asupra instituțiilor statului și tentative de obținere de armament, justificând astfel măsurile punitive severe.

Critici ale organizațiilor pentru drepturile omului

Organizația Amnesty International a criticat în mod repetat modul în care au fost gestionate aceste cazuri. Potrivit unui raport recent, „mai mulți inculpați se confruntă cu execuția”, iar persoanele reținute ar fi fost supuse torturii și unor „procese profund inechitabile”.

De asemenea, organizațiile pentru drepturile omului susțin că unele condamnări s-ar fi bazat pe mărturii obținute sub presiune sau în condiții neclare, ridicând semne de întrebare asupra corectitudinii procedurilor judiciare.

În alte relatări, sunt menționate acuzații privind lipsa accesului la avocați și desfășurarea accelerată a proceselor, elemente considerate incompatibile cu standardele internaționale privind dreptul la un proces echitabil.

Situația internă, greu de controlat în Iran

Execuțiile au atras reacții critice la nivel internațional, în special în contextul tensiunilor regionale și al conflictului mai larg în care este implicat Iranul. Unele analize sugerează că intensificarea acestor pedepse ar putea fi legată de eforturile autorităților de a controla situația internă.

În paralel, organizațiile pentru drepturile omului avertizează că alte persoane arestate în urma protestelor ar putea fi executate în perioada următoare, pe fondul continuării procedurilor judiciare în aceste cazuri.

Situația rămâne în evoluție, iar cazul lui Ali Fahim este parte a unui val mai larg de măsuri punitive aplicate după protestele din ianuarie, în contextul unor tensiuni interne și internaționale semnificative.

