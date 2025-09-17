Iran, execuție barbară a unui bărbat acuzat de spionaj pentru Israel

Iran a anunţat că a executat un bărbat pe care îl acuză de spionaj în favoarea Israelului, lucru contestat de activişti, potrivit The Associated Press.

Agenţia de ştiri Mizan a precizat că persoana executată este Babak Shahbazi, suspectat că ar fi colectat și transmis informații sensibile despre centre de date și obiective de securitate iraniene către agenți israelieni.

Potrivit activiștilor, Shahbazi nu ar fi fost spion, ci a fost reținut după ce i-a scris o scrisoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, oferindu-i sprijinul său. Iranul a furnizat Rusiei drone, folosite ulterior de Moscova în atacurile asupra Ucrainei.

Autoritățile nu au dat detalii despre modul execuției. În Iran, condamnații pentru astfel de fapte sunt de obicei spânzurați.

Iranul a spânzurat opt persoane acuzate de spionaj de la izbucnirea războiului de 12 zile cu Israelul, fapt care a alimentat temerile activiștilor privind o posibilă serie de execuții.

Conflictul a provocat aproximativ 1.100 de morți, mulți dintre ei comandanți militari iranieni. Ca reacție, Teheranul a lansat rachete asupra Israelului.

În luna iunie, Mojahed Kourkouri, cunoscut și sub numele de Abbas Kourkouri, a fost executat în Iran la trei ani după ce a fost arestat în timpul protestelor antiguvernamentale din 2022.

Autoritățile l-au acuzat că ar fi deschis focul asupra unei mașini în care se afla familia lui Kian Pirfalak, un copil de nouă ani ucis în orașul Izeh, susținând că acesta făcea parte dintr-un „grup de rebeliune”. Familia copilului a contrazis însă versiunea oficială, afirmând că băiatul a fost împușcat de forțele de securitate. Amnesty International a catalogat procesul drept „profund incorect”, menționând că inculpatul a fost torturat și privat de dreptul la un avocat ales independent.

Anunțul execuției a stârnit reacții puternice la nivel internațional. Amnesty International și alte organizații au condamnat decizia, considerând-o o execuție extrajudiciară și cerând ca liderii iranieni, inclusiv ayatollahul Ali Khamenei, să fie trași la răspundere.

Grupurile pentru drepturile omului avertizează că execuțiile în Iran au atins un nivel alarmant, fiind raportate peste 580 de cazuri doar în acest an, inclusiv ale unor deținuți politici și religioși. Cazul lui Kourkouri reia acuzațiile mai vechi privind folosirea torturii și a proceselor nedrepte pentru a înăbuși opoziția internă.