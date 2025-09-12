Noi acuzaţii în adresa fostului șef-adjunct al SIS-ului, arestat la București pentru spionaj în favoarea Belarusului. Ar fi urmărit ani la rând diplomaţii români de la Chişinău

Republica Moldova. Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), Alexandru Balan, învinuit de spionaj în defavoarea României, ar fi urmărit şi şantajat ani la rând diplomaţii din Ambasada României la Chişinău.

Totodată, Alexandru Balan, fiind angajat în funcţii de conducere la SIS, a racolat, de-a lungul anilor, pe teritoriul României, agenți pentru serviciile speciale rusești.

Declaraţiile au fost făcute pentru Euronews România de către fostul atașat militar al Ambasadei României în Republica Moldova, comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu.

Fostul ataşat militar la Chişinău susţine că la ordinul lui Alexandru Balan agenţii SIS au filat diplomaţii români de la Chişinău. Cărora le-au fost organizate diferite capcane pentru a-i discredita. Şi a-i determina să plece din Republica Moldova.

„El a avut inițiativa să decapiteze Ambasada României. A avut inițiativa să-l compromită pe un om care nu avea pată. Este cel care m-a schimbat pe mine, atașatul militar al României. Şi care mi-a înscenat ceva.

A făcut multe lucruri și despre aceste fapte. Eu am aflat aseară, că el este cel care mi-a executat colegii. Dar în România trebuia să se știe. Iar faptul că acest om vine aici pune haine pro europene, pro-românești, ridică o întrebare la nivelul cum a ajuns el la secretarii de stat.

Aici profesioniștii din serviciile secrete românești vor face ordine. E trădător ,că are cetățenia României și va plăti”, a declarat Sandu Valentin Mateiu.

Comandorul a povestit cum un angajat al Ambasadei României a fost filmat într-o situație compromițătoare și a fost șantajat. Diplomatul a refuzat să răspundă șantajului. Atunci imaginile au fost făcute publice. Iar diplomatul a fost rechemat la Bucureşti.

Acum 13 ani, un alt angajat al Ambasadei României în Republica Moldova a fost nevoit să plece de la Chișinău. Acesta se întorcea de la o petrecere dedicată Infanteriei Marine.

Un echipaj al Politiei Rutiere a aşteptat timp de cinci ore pe drumul care ducea spre localul unde se desfăşura evenimentul. Maşina diplomatului român a fost singura oprită.

Diplomatul a fost testat la alcoolemie. Iar o echipă de televiziune, care aştepta lângă echipajul de poliţie, a filmat umilirea diplomatului şi a făcut cazul public. Sandu Valentin Mateiu susţine că are informații că aceste operațiuni au fost puse la cale de Alexandru Balan.

Autorităţile de la Bucureşti au calificat aceste cazuri ca mesaje venite de la Moscova.