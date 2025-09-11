Justitie Arestarea lui Bălan și expulzarea diplomatului belarus, parte a luptei împotriva Moscovei







Republica Moldova. Arestarea în România a fostului șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, reținut pe 8 septembrie și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, face parte dintr-un demers coordonat al statelor europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean. Potrivit lui, acest efort are scopul de a împiedica Federația Rusă să influențeze procesele democratice din Republica Moldova și din Uniunea Europeană.

„Federația Rusă acționează nu doar în Republica Moldova, ci și în alte state europene. În mod special în statele membre ale Uniunii Europene, pentru a destabiliza situația. Și iată că vedem un efort comun al țărilor pentru a curăța instituțiile corespunzătoare de elementele nocive și trădătoare ale Federației Ruse”, a subliniat șeful Guvernului.

Întrebat și despre expulzarea unui diplomat din cadrul Ambasadei Belarus la Chișinău, premierul Recean a precizat că detalii suplimentare vor fi comunicate ulterior de instituțiile abilitate.

„La momentul corespunzător, instituțiile vor comunica mai multe detalii. Dar, după cum am spus, este un element care s-a întâmplat și anterior. Atunci când Republica Moldova a trimis acasă pe cei care vor răul moldovenilor”, a explicat premierul.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat pe 10 septembrie că un colaborator al Ambasadei Belarus a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Motivele exacte nu au fost deocamdată comunicate.

În spațiul public au apărut și acuzații dure la adresa fostului oficial SIS. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a declarat la un post românesc de televiziune că Alexandru Bălan ar fi transmis informații către KGB de mai bine de 25 de ani. Mai mult, acesta ar fi blocat în mod repetat colaborările Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

„Din 2019, fiind în slujba lui Plahotniuc, a fost trimis la ambasada R. Moldova din Kiev, dar după trei ani de zile a fost rechemat și demis. Presupun că atunci a fost cumpărat de ruși sau belaruși, e același lucru, nu e diferență. Și după aceasta a fost implicat în mai multe acțiuni. De exemplu, mergea des în Ucraina, participa la diferite conferințe”, a afirmat Anatol Șalaru.

Fostul ministru a mers mai departe, numindu-l pe Bălan „cel mai mare antiromân din SIS-ul moldovenesc”. Șalaru susține că acesta ar avea informatori în Republica Moldova, România și Ucraina.

„Este un semnal pentru foștii și actualii ofițeri SIS din Republica Moldova care se mai uită cu un ochi la Moscova, că România are memorie instituțională și România nu uită răul pe care l-au făcut diferiți oameni aflați în slujba Moscovei sau a unor regimuri antiromânești de la Chișinău”, a mai adăugat Șalaru.

Presa internațională a relatat că Alexandru Bălan ar fi parte a unei rețele de spionaj creată de Belarus și Rusia. Structură în care ar fi implicați și agenți expulzați recent din Cehia și Polonia. În aceeași zi în care Bălan era audiat de procurorii români, autoritățile de la Praga și Varșovia au anunțat că au expulzat doi agenți belaruși. Dintre care unul cu statut diplomatic.

Bălan este acuzat oficial că ar fi transmis informații secrete despre România către ofițeri KGB din Belarus.