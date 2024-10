Disident iranian executat la Teheran. Germania acuză o crimă odioasă

Jurnalistul disident Jamshid Sharmahd a fost executat de regimul islamic de la Teheran. Cetățean german și american, el a fost condamnat la moarte în 2023 după ce a fost încarcerat în 2020.

Jamshid Sharmahd a fost condamnat la moarte de regimul iranian, după ce a fost răpit de forțele de securitate, din Arabia Saudită, în 2020. El a fost judecat pentru „corupţie pe pământ”.

Autoritățile de la Teheran au anunțat, prin intermediul presei de stat, execuția disidentului germano-iranian. Jurnalistul Jamshid Sharmahda fost acuzat că se află la conducerea organizației pro-monarhiste Tondar. Aceasta a fost calificată, de regimul iranian, drept organizație teroristă. Condamnarea la moarte a fost pronunțată de Curtea Supremă a Iranului, în 2023

Site-ul l-a descris drept un „terorist criminal” care „a fost găzduit de state americane şi europene şi a acţionat sub protecţia complexă a serviciilor lor de informaţii”.

Încarcerat într-o pușcărie din Teheran jurnalistul a fost judecat pentru o presupusă implicare într-un atac asupra unei moschei, în 2008. Atacul de la vremea respectivă s-a soldat cu 14 morți. În 2020, la finalul lunii iulie, a ost răpit de forțele de securitate iraniene din Emiratele Arabe Unite.

Iran's regime has executed German citizen Jamshid Sharmahd. The regime abducted Jamshid in the UAE. My deepest condolences to his daughter @GazelleSharmahd. Germany must impose immediate consequences on the regime by cutting diplomatic relations with Tehran. No ifs or buts.

— Kasra Aarabi (کسری اعرابی) (@KasraAarabi) October 28, 2024