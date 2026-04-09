Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, despre vulnerabilitățile sistemului cultural: Instituțiile sunt în pericol

Directorul Opera Națională București, dirijorul Daniel Jinga, a vorbit în cadrul podcastului Fain și Simplu, moderat de Mihai Morar, despre dificultățile majore cu care se confruntă instituțiile culturale. Acesta a descris provocările din interiorul sistemului artistic, dar și presiunile constante care afectează funcționarea unor instituții importante din România.

În cadrul discuției, dirijorul a transmis un mesaj clar despre situația actuală din domeniul cultural: „Instituțiile culturale sunt în pericol”. Declarația vine pe fondul dificultăților din sectorul artistic, care influențează atât activitatea instituțiilor, cât și capacitatea acestora de a menține un echilibru între calitatea actului cultural și sustenabilitate.

Avertismentul scoate în evidență vulnerabilitățile sistemului și nevoia de sprijin pentru instituțiile care susțin viața culturală.

Tot în podcastul „Fain & Simplu”, Daniel Jinga a explicat și modul în care sunt selectate producțiile care ajung pe scena Operei Naționale București. Potrivit acestuia, deciziile nu sunt ghidate exclusiv de criterii comerciale, ci și de dorința de a menține un repertoriu divers și relevant.

„Fantoma de la operă a fost pusă la vânzare și am vândut 13 spectacole în două zile. Am ajuns la un grad de autofinanțare de 30%. Media europeană e de 15%, iar cea națională de 3%”.

În același timp, dirijorul a vorbit despre tensiunile care pot apărea în jurul unor spectacole considerate neconvenționale, subliniind că astfel de producții pot genera reacții puternice, dar fac parte din evoluția artistică.

În cadrul dialogului, Daniel Jinga a abordat și responsabilitățile pe care le implică poziția de conducere într-o instituție complexă. Acesta a descris echilibrul dificil dintre partea artistică și cea administrativă, dar și presiunile constante care vin odată cu gestionarea unei echipe extinse.

Totodată, dirijorul a vorbit despre sacrificiile personale necesare pentru a performa într-un domeniu competitiv, evidențiind dificultatea de a separa viața profesională de cea personală.

Discuția a inclus și teme sensibile, precum controversele generate de unele montări recente și dificultățile întâmpinate de managerii culturali. Daniel Jinga a oferit o perspectivă asupra realităților din culise, care nu sunt întotdeauna vizibile publicului larg. Dialogul a fost completat de reflecții despre educație, talent și parcurs profesional, dar și de o perspectivă personală asupra valorilor care contează în cariera unui dirijor.