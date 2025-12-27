Câinele care a descoperit una dintre cele mai mari comori ale omenirii

În toamna anului 1940, o simplă plimbare prin pădurea din Montignac, Franța, avea să schimbe radical viața unui tănăr francez de 18 ani, după ce câinele său, Robot, a săpat o groapă la baza unui copac. Patrupedul său descoperise o comoară veche de 17.000 – 22.000 de ani, potrivit Iflscience.com.

Marcel Ravidat, un student de 18 ani, explora pădurile din Montignac, în Dordogne, sudul Franței, când câinele său, Robot, a început să investigheze o mică gaură lângă un copac răsturnat. Unele relatări spun că patrupedul urmărea un iepure când a făcut descoperirea.

Tânărul cunoștea o legendă locală despre un tunel subteran ascuns în deal, care ar fi dus la conacul Lascaux. În alte versiuni ale poveștii, tunelul ar fi condus către o grotă cu comori. Ravidat a încercat să investigheze singur, dar a abandonat încercarea din lipsă de unelte.

Câteva zile după prima descoperire, Marcel Ravidat s-a întors în pădure cu trei prieteni, Jacques Marsal, Georges Agnel și Simon Coencas, și au mărit gaura lângă copacul răsturnat până a devenit suficient de mare pentru a trece prin ea. Ravidat a intrat primul, iar apoi ceilalți l-au urmat, găsind o peșteră necunoscută, neexplorată de mii de ani.

Tinerii au parcurs galeria principală cu o lampă improvizată, descoperind picturi are se spune că ar fi fost create de oameni acum 17.000 – 22.000 de ani. A doua zi, Ravidat și prietenii săi au continuat spre un pasaj secundar unde au văzut pictura centrală a unui bizon. Conștienți de importanța descoperirii, l-au anunțat pe profesorul Leon Laval, care a verificat autenticitatea picturilor și i-a contactat pe arheologi pentru investigații ulterioare.

Peștera Lascaux cuprinde aproape 600 de picturi reprezentând animale precum căprioare, cai, bizoni și feline, realizate cu argilă roșie, ocru galben și cărbune. Spațiile nu au fost locuite permanent. Au fost locuite temporar de artiști preistorici, iar scopul exact al picturilor rămâne necunoscut, fiind asociat culturilor Magdaléniene timpurii.

Cele mai multe picturi pot fi găsite în adâncul peșterii, în camere greu accesibile, sugerând un rol ceremonial sau sacru. Peștera a fost făcută public în 1948, însă a a fost închisă în 1963 din cauza mucegaiului. Astăzi există replici similare care pot fi vizitate și sunt foarte similare cu cele originale.