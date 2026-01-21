Rusia susține că planul lui Trump privind Groenlanda ar putea provoca o criză la nivelul NATO

Propunerea președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda ar putea declanșa o „criză profundă” la nivelul NATO și ridică semne de întrebare privind viitorul alianței ca bloc politico-militar unitar, susține ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, potrivit AP News.

„Până acum era greu de imaginat că așa ceva se poate întâmpla”, a afirmat Lavrov într-o conferință de presă, subliniind că situația ar putea genera un scenariu în care „un membru NATO ar ataca un alt membru NATO”.

Lavrov a mai spus că acțiunile lui Trump subminează conceptul occidental al „ordinii globale bazate pe reguli”, criticat de mult timp de Moscova, chiar și după ce Rusia a trimis trupe în Ucraina, acum aproape patru ani.

„Acum nu mai este Vestul colectiv cel care stabilește regulile, ci doar unul dintre reprezentanții săi. Este un șoc major pentru Europa, iar noi urmărim evoluțiile. Conceptul euro-atlantic de asigurare a securității și cooperării s-a discreditat”, a continuat el.

Ministrul rus a mai afirmat că autoritatea Danemarcei asupra Groenlandei este un vestigiu al trecutului colonial.

„În principiu, Groenlanda nu face parte natural din Danemarca”, a adăugat el.

În același timp, Lavrov a respins sugestiile lui Trump potrivit cărora Rusia și China ar avea intenții de a amenința insula arctică.

„Nu avem nicio legătură cu asta. Urmărim această situație geopolitică serioasă și ne vom trage concluziile după ce lucrurile se vor clarifica”, a adăugat el.

La conferința anuală dedicată priorităților politicii externe, Lavrov a vorbit și despre inițiativa președintelui american Donald Trump de a înființa un „Consiliu al Păcii”.

Oficialul rus a tratat subiectul cu prudență, evitând să respingă proiectul în mod direct. Conform planului, organizația ar urma să se ocupe inițial de gestionarea conflictului Israel-Hamas din Gaza. Ulterior, aceasta ar putea aborda și alte crize globale. În acest context l, Kremlinul a anunțat că analizează invitația lui Trump de a se alătura consiliului și așteaptă mai multe detalii din partea Washingtonului.