Lavrov, despre planurile de unire cu România: Ar distruge statalitatea Republicii Moldova

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat, marți, că planurile președintelui Republicii Moldova de a organiza un referendum privind reunificarea cu România ar avea un impact distructiv asupra statalității țării. „Această direcție distruge statalitatea Moldovei și creează impresia că Uniunea Europeană este interesată de acest lucru”, a declarat acesta, potrivit TASS.

„Drumul Moldovei spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin că reunirea sau aderarea (republicii) la România va fi cea mai scurtă cale spre UE. Desigur, această direcție distruge statalitatea Moldovei și creează impresia că Uniunea Europeană este interesată de acest lucru”, a afirmat Lavrov.

Lavrov a adăugat că Rusia nu poate decât să regrete faptul că Republica Moldova a început procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI).

„Suntem pe deplin angajați să menținem relații normale cu Moldova. Nu oferim niciun motiv pentru ca Chișinăul să întreprindă acțiuni ostile, instigat de Uniunea Europeană. Din păcate, Uniunea Europeană nu rămâne în urmă față de autoritățile actuale de la Chișinău, care îi sunt pe deplin subordonate”, a mai spus acesta.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, săptămâna trecută, că ar vota în favoarea unificării cu România dacă ar avea loc un referendum, în ideea de a proteja democrația fragilă a Republicii Moldova de presiunile Rusiei.

Aceasta a acuzat în repetate rânduri Rusia de amestec în Republica Moldova, fostă republică sovietică cu aproximativ 2,4 milioane de locuitori, unde majoritatea populației vorbește limba română, iar o minoritate folosește limba rusă, scrie Reuters.