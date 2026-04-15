Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți

Experții în dosarul nuclear iranian consideră că ieșirea delegației SUA conduse de vicepreședintele JD Vance de la discuțiile din Islamabad a forțat Iranul să intre în defensivă, prezentând Teheranul drept statul perdant în război, potrivit Fox News.

Întrucât o a doua rundă de discuții este probabil să aibă loc între SUA și Iran în această săptămână pe tema programelor sale ilicite de arme nucleare, experți de renume în programul Teheranului spun că administrația Trump a avut dreptate să se retragă. După aproape o zi de discuții, echipa vicepreședintelui JD Vance a închis negocierile care aveau loc în Pakistan, lucru salutat de experții în domeniu.

„Echipa SUA a avut înțelepciune să se retragă odată ce a devenit clar că iranienii nu vor fi de acord cu cerințele nucleare fundamentale ale Washingtonului. Menținerea stocurilor de uraniu îmbogățit și a capacităților de îmbogățire a uraniului de către Teheran îi oferă o cale către arme nucleare, pur și simplu”, a declarat pentru Fox News Andrea Stricker, director adjunct al programului de neproliferare al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor.

O dispută centrală dintre SUA și Iran se referă la dorința Teheranului de a îmbogăți uraniul - materialul folosit pentru construirea armelor nucleare.

În 2018, președintele Donald Trump s-a retras din acordul privind armele nucleare încheiat de președintele Barack Obama cu Iranul, deoarece administrația sa a susținut că Planul Comun de Acțiune Cuprinzător, denumirea oficială a acordului, permitea Iranului să construiască o bombă atomică.

Întrebată cum ar arăta un acord nuclear bun, Andrea Stricker a spus: „Un acord bun necesită ca regimul nu numai să predea combustibilul său nuclear, să demonteze instalațiile cheie și să se angajeze la o interdicție permanentă a îmbogățirii uraniului, ci și să coopereze cu o anchetă a AIEA care să ia în considerare și să demonteze pe deplin instalațiile, echipamentele, documentația, centrifugele și capacitățile de producție aferente Iranului, relevante pentru armele nucleare.”

Stricker a recunoscut că procesul ar putea dura câțiva ani, dar a menționat că „AIEA este bine echipată pentru această misiune și are experiență în demontarea programelor de arme nucleare din Irak, Libia și Africa de Sud. Orice mai puțin, Iranul își va înșela probabil angajamentele și va reconstitui o cale de evadare.”

La rândul său, senatorul Lindsey Graham a declarat luni că se opune unei presupuse propuneri a SUA de a interzice pe 20 de ani îmbogățirea uraniului de către Iran, în cadrul unui posibil acord.

„Apreciez hotărârea președintelui Donald Trump de a pune capăt conflictului iranian pe cale pașnică și prin diplomație. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim cu cine avem de-a face în Iran: teroriști, mincinoși și trișori”, a postat Graham pe X.

„Dacă această relatare este corectă, ideea că am fi de acord cu un moratoriu asupra îmbogățirii, mai degrabă decât cu o interdicție asupra îmbogățirii, ar fi o greșeală, în opinia mea”, a spus el.

„Am fi de acord cu un moratoriu asupra îmbogățirii de către al-Qaeda? Nu.”

Un oficial regional din Orientul Mijlociu a confirmat pentru Fox News că SUA au impus un moratoriu de 20 de ani asupra uraniului îmbogățit, dar Republica Islamică a respins și această formă.

David Albright, fizician, fondator și președinte al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională din Washington, D.C., a lăudat, de asemenea, decizia SUA de a încheia discuțiile din Pakistan. Scriind pe contul său X, care este urmărit îndeaproape de observatorii Iranului, el a declarat: „SUA au avut dreptate să plece din Islamabad”.

Albright a declarat pentru Fox News că mișcarea negociatorilor americani „arată clar că nu se negociază de dragul negocierilor. Iar plecarea a plasat Iranul în defensivă, semnalându-l ca fiind statul perdant în război. Mai mult, iranienii nu și-ar fi schimbat pozițiile în mod semnificativ.

De obicei, nu au flexibilitate. Dar Iranul a vrut ca negocierile să continue pentru a încerca să lege mâinile SUA și Israelului, încercând în același timp să se prezinte ca învingători. Acum, Iranul trebuie să decidă dacă acceptă oferta SUA sau riscă reluarea războiului”.

El a adăugat că un acord nuclear bun pentru SUA ar însemna „fără îmbogățire și fără stocuri de HEU [uraniu puternic îmbogățit] și LEU [uraniu slab îmbogățit]; Iranul să coopereze cu inspectorii și să încheie în mod verificabil programul său de arme nucleare și să furnizeze o declarație nucleară completă, lucru pe care nu l-a făcut niciodată”.

„Iranul nu are absolut nicio nevoie să îmbogățească uraniu. Singura sa nevoie civilă este o cantitate mică de uraniu îmbogățit cu 20% pentru micul său reactor de cercetare, Reactorul de Cercetare de la Teheran, și are suficient uraniu îmbogățit cu 20% în combustibil sau aproape transformat în combustibil, depozitat în Iran și în Rusia în cadrul acordurilor JCPOA [Planul Comun de Acțiune Cuprinzător] pentru 20 de ani.”

El a concluzionat: „Ca să fiu sincer și să o parafrazez pe Abbie Hoffman, am dreptul să strig „teatru de operațiuni” într-un foc aglomerat, dar nu o fac. Accentul pus de Iran pe dreptul său de a îmbogăți este la fel de lipsit de relevanță.”