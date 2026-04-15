Trump: Războiul e „foarte aproape" de final. Negocierile s-ar putea relua chiar joi, în Pakistan

Președintele statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că războiul dintre SUA și Iran este „foarte aproape” de sfârșit, pe măsură ce ostilitățile se relaxează în baza unui acord de încetare a focului de două săptămâni. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat marți prezentatoarei Fox Business, Maria Bartiromo.

„Cred că este aproape de sfârșit, da. Îl consider foarte aproape de sfârșit”, a declarat Trump în interviul de la Mornings with Maria.

Remarcile sale vin în contextul în care discuțiile de pace dintre oficialii americani și negociatorii iranieni sunt așteptate să fie reluate joi, după ce discuțiile din weekendul, din Pakistan, au fost blocate de lipsa de autoritate a delegației iraniene.

Luni, Trump a instituit o blocadă navală a tuturor porturilor iraniene, în urma unei pauze a operațiunilor de bombardament americane de săptămâna trecută.

Donald Trump a spus că operațiunile americane continuă în ciuda semnelor de dezescaladare.

„Dacă aș renunța chiar acum, le-ar lua 20 de ani să reconstruiască acea țară. Și nu am terminat”, a spus el.

„Vom vedea ce se întâmplă. Cred că își doresc foarte mult să facă o înțelegere.”

JD Vance: „Multe progrese” în discuțiile nucleare cu Iranul

Vicepreședintele JD Vance și înalți oficiali ai Casei Albe au purtat discuții cu oficiali iranieni în weekend, în Pakistan, pe tema programului nuclear și a planurilor de îmbogățire a uraniului de la Teheran.

Se pare că discuțiile nu au produs niciun progres, deși Vance a declarat luni că s-au făcut „multe progrese”. „Mingea este în terenul lor”, a spus el, adăugând că „iranienii vor decide ce se va întâmpla în continuare”.

Reamintim că, în cursul zilei de marți, Trump a declarat marți că discuțiile cu Iranul ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele zile, după ce mai multe runde de negocieri din weekend nu au dat rezultate, lăsând neabordate probleme cheie care amenință să pună capăt încetării focului, potrivit The New York Post.

