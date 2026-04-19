Trump poate continua lucrările la sala de bal de la Casa Albă. Un judecător a anulat suspendarea administrativă

Curtea de Apel a SUA pentru Districtul Columbia a acordat o suspendare administrativă a deciziei judecătorului districtual american Richard Leon de a opri construcția supraterană la noua sală de bal a Casei Albe, după ce administrația Trump a făcut apel joi împotriva acestei hotărâri. Construcția porțiunilor subterane și supraterane va putea continua, potrivit BBC.

Se așteaptă acum ca lucrările de construcție la noua sală de bal dorită de Trump să continue până la următoarea audiere, care urmează să aibă loc pe 5 iunie.

Hotărârile din această săptămână au venit după ce curtea de apel a ordonat judecătorului să reconsidere implicațiile de securitate națională ale opririi lucrărilor, după ce a blocat temporar toată construcția sălii de bal în martie.

Hotărârea marchează o victorie pentru președintele Donald Trump în efortul său de a reproiecta Casa Albă, sediul președinției americane.

Judecătorul Richard Leon a declarat joi că el crede că proiectul ar necesita aprobarea Congresului, susținând că reclasificarea planurilor sălii de bal ca fiind vitale pentru securitatea națională de către administrație ar fi o tentativă de ocolire a legislativului.

„Securitatea națională nu este un cec în alb pentru a continua cu activități altfel ilegale”, a susținut judecătorul.

În urma hotărârii, Trump l-a acuzat pe judecător pe Truth Social că „încearcă să împiedice viitorii președinți și lideri mondiali să aibă un loc de întâlnire sigur și securizat la scară largă”.

„Totul este legat împreună, ca o unitate mare, scumpă și foarte complexă, vitală pentru Securitatea Națională și Operațiunile Militare ale Statelor Unite ale Americii!”, a scris el, adăugând că complexul subteran va include adăposturi antiaeriene și facilități medicale.

El a mai spus că sala de bal este „necesară acum” și că „niciun judecător nu poate fi lăsat să o oprească”.

Departamentul de Justiție a depus joi un apel împotriva deciziei judecătorului Richard Leon, argumentând că aceasta „ar pune în pericol președintele și securitatea națională și ar lăsa pe termen nelimitat o mare gaură lângă Reședința Executivă”.

Judecătorul a oprit temporar proiectul de construcție la sfârșitul lunii martie, susținând că nu ar fi fost respectate procedurile adecvate înainte de începerea acestuia.

Această decizie a venit după ce Casa Albă a fost dată în judecată de National Trust for Historic Preservation.

Procesul grupului de conservare, intentat anul trecut, susține că Casa Albă ar fi încălcat legea atunci când a început construcția sălii de bal și a buncărului fără a depune planuri la Comisia Națională de Planificare a Capitalei și refuzând să solicite autorizarea Congresului.

Aripa de est a Casei Albe, construită în 1902, a fost demolată în octombrie pentru a face loc sălii de bal, în valoare de milioane de dolari, care va avea o capacitate de 1.350 de oaspeți.

Casa Albă a declarat că proiectul ar urma să coste 400 de milioane de dolari și că este finanțat în întregime de donatori privați.