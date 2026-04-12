Lucrările la sala de bal a lui Trump pot continua. Instanța cere dovezi privind impactul asupra securității

Un complet de judecători federali din cadrul Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul D.C. a decis să permită, cel puțin temporar, continuarea lucrărilor la controversatul proiect al unei săli de bal la Casa Albă, inițiat de fostul președinte Donald Trump, potrivit The Washington Post.

Hotărârea vine într-un context juridic tensionat, în care autoritățile trebuie să stabilească dacă suspendarea lucrărilor ar putea reprezenta un risc real pentru securitatea națională, așa cum susține administrația.

Decizia instanței de apel nu tranșează definitiv disputa, dar solicită instanței inferioare să aducă clarificări suplimentare privind impactul opririi proiectului asupra siguranței complexului prezidențial.

Completul de trei judecători – format din Patricia Ann Millett, Bradley Garcia și Neomi Rao – a cerut judecătorului Richard Leon să explice mai clar modul în care ordinul său anterior „va asigura siguranța și securitatea pe durata procesului”.

În luna martie, judecătorul Leon dispusese suspendarea proiectului în valoare de 400 de milioane de dolari până la obținerea aprobării Congresului.

Totuși, acesta permisese continuarea limitată a lucrărilor până la 14 aprilie, inclusiv pentru activități necesare „siguranței și securității Casei Albe”.

Instanța de apel a subliniat că rămâne neclar „dacă și în ce măsură dezvoltarea anumitor componente ale sălii de bal este necesară pentru a asigura securitatea lucrărilor subterane sau a complexului prezidențial în ansamblu”.

Administrația Trump a contestat imediat decizia instanței inferioare, argumentând că oprirea lucrărilor ar putea pune în pericol președintele, familia sa și personalul Casei Albe.

Avocații Departamentul de Justiție al SUA au susținut într-un document oficial că pauza „amenință grav securitatea națională”.

Potrivit acestora, extinderea de aproximativ 90.000 de metri pătrați este concepută pentru a oferi protecție împotriva unor amenințări moderne, inclusiv „atacuri cu drone, rachete balistice, arme de foc sau agenți biologici”.

De asemenea, Donald Trump a afirmat că proiectul include și construcția unui „complex masiv” subteran sub sala de bal. Deși Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare, este cunoscut faptul că sub aripa estică a clădirii există deja facilități securizate utilizate în situații de urgență.

Reclamantul în acest caz, Trustul Național pentru Conservarea Istorică, o organizație non-profit însărcinată de Congres cu protejarea patrimoniului istoric, contestă argumentele privind securitatea națională.

Avocații organizației au declarat într-un document depus în instanță că „este dificil de crezut că absența unei săli de bal masive la Casa Albă pune în pericol securitatea națională”.

Ei au invocat, de asemenea, inconsistențe în poziția administrației privind necesitatea construirii simultane a componentelor supraterane și subterane ale proiectului.

Judecătoarea Neomi Rao a formulat o opinie separată, susținând că organizația reclamantă nu are calitatea juridică de a intenta procesul.

În opinia sa, guvernul federal „a demonstrat o probabilitate ridicată de succes”, întrucât proiectul ar fi autorizat printr-o lege care permite președintelui să realizeze „îmbunătățiri” la Casa Albă.

Decizia finală în acest caz rămâne deschisă, urmând ca instanțele să stabilească dacă proiectul poate continua fără aprobarea explicită a Congresului și dacă argumentele privind securitatea națională sunt justificate.