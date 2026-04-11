Un nou simbol pentru America, propus de Trump. „Arc de Trump” ar putea avea 76 de metri înălțime

Administrația de la Washington a făcut publice primele imagini conceptuale pentru un nou monument de mari dimensiuni, dorit de președintele Donald Trump în capitala Statelor Unite, potrivit BBC.

Proiectul, descris drept un arc triumfal de aproximativ 76 de metri înălțime, ar urma să devină unul dintre cele mai impunătoare simboluri arhitecturale din oraș, dacă va primi aprobările necesare.

Inițiativa face parte dintr-o serie mai amplă de propuneri prin care liderul american urmărește să influențeze peisajul urban al Washington, într-un stil pe care l-a promovat în mod repetat în discursurile sale publice.

Potrivit informațiilor prezentate de administrație, monumentul, supranumit „Arc de Trump”, ar urma să fie inspirat de celebrul Arc de Triomphe din Paris.

Construcția ar fi amplasată într-un punct strategic, la intrarea în capitală dinspre Arlington National Cemetery, pe direcția Memorial Bridge.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că monumentul va fi „cel mai mare și mai frumos arc triumfal din lume” și a adăugat că proiectul „va fi o completare minunată pentru zona Washington D.C., de care toți americanii se vor bucura pentru multe decenii”.

Randările oficiale arată un arc decorat cu inscripția „One Nation Under God”, flancat de doi vulturi aurii și de o reprezentare a Libertății înaripate, de asemenea aurie. La bază sunt prevăzute statui de lei, în tonuri similare.

Administrația a anunțat că a depus deja documentația necesară la U.S. Commission of Fine Arts, organism responsabil cu evaluarea proiectelor arhitecturale majore din capitală. Această comisie urmează să analizeze propunerea în perioada următoare.

Potrivit reprezentanților Casei Albe, proiectul este încă într-o fază incipientă, iar aprobarea sa depinde de mai multe etape procedurale și avize instituționale. Comisia are rol consultativ, însă opiniile sale cântăresc semnificativ în procesul decizional.

Într-o declarație oficială, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a subliniat dimensiunea simbolică a proiectului. Acesta a afirmat că arcul „va îmbunătăți experiența vizitatorilor la Cimitirul Național Arlington pentru veterani, familiile celor căzuți și toți americanii, servind ca o reamintire vizuală a sacrificiilor nobile făcute de eroii americani de-a lungul celor 250 de ani de istorie, pentru ca noi să ne bucurăm astăzi de libertăți”.

Conform aceleiași surse, amplasarea monumentului ar avea rolul de a crea o legătură simbolică între zona memorială și centrul capitalei federale.

În acest moment, Casa Albă nu a oferit detalii clare privind sursele de finanțare pentru construcția arcului. Donald Trump a declarat anterior că o parte din fondurile rămase dintr-un alt proiect – sala de bal propusă pentru Casa Albă – ar putea fi redirecționate către această inițiativă.

Proiectul sălii de bal este, la rândul său, implicat într-o dispută juridică, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la calendarul și fezabilitatea ambelor inițiative.

Arcada propusă ar depăși ca înălțime unele dintre cele mai cunoscute repere din capitală, inclusiv United States Capitol și Lincoln Memorial, ceea ce ar reprezenta o schimbare semnificativă în peisajul arhitectural al orașului.