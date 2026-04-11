Decizia. Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?

Hai să ne aducem aminte cum a început războiul Americii cu Iranul. De ce? Petru ca sa nu repetam lecțiile rele ale istorie în alt caz de criză. Acest război a început nu dintr-un incident izolat și nici dintr-o escaladare accidentală, ci dintr-o acumulare de tensiuni, calcule greșite și promisiuni politice împinse până la limită.

Decizia de a lovi nu a apărut peste noapte. A fost pregătită de ani întregi: sancțiuni economice tot mai dure, confruntări indirecte în Irak și Siria, atacuri asupra transportului maritim din Golf și, mai ales, convingerea de la Washington că presiunea poate forța prăbușirea regimului de la Teheran. Dar întrebarea reală nu este doar cum a început, ci de ce s-a crezut că va funcționa.

Pentru că, în spatele fiecărei lovituri, a existat o ipoteză: că Iranul va ceda rapid, că sistemul său politic este fragil, că populația va transforma presiunea externă într-o revoltă internă. Toate aceste ipoteze s-au dovedit, în mare măsură, greșite. Războiul nu a pornit dintr-o necesitate inevitabilă, ci dintr-o combinație de ambiție strategică și iluzie politică. Iar ceea ce a urmat nu a fost o demonstrație de forță decisivă, ci începutul unui impas pe care niciuna dintre părți nu l-a anticipat cu adevărat.

În după-amiaza de 7 aprilie 2026, la bordul Air Force One, cu 22 de minute înainte de termenul impus de generalul Caine, Președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, Donald Trump a transmis ordinul: ”Operațiunea Epic Fury este aprobată. Fără anulări. Mult succes”!

Pe 11 februarie 2026, la Casa Albă, premierul israelian Benjamin Netanyahu a sosit însoțit de una dintre cele mai consistente delegații politico-militare din ultimii ani. Componența echipei a reflectat miza întâlnirii: Iranul și arhitectura post-conflict din Gaza. Delegația israeliană a inclus figuri-cheie din zona securității naționale și a diplomației: ambasadorul Yechiel Leiter, generalul-maior Roman Gofman, șeful interimar al Consiliului de Securitate Națională Gil Reich, precum și consilierii Ofir Falk și Ziv Agmon.

Din zona economică și strategică a fost prezent și Michael Eisenberg, apropiat al premierului. De partea americană, echipa președintelui Donald Trump a reunit nucleul dur al politicii externe și de securitate: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, ambasadorul în Israel Mike Huckabee și trimisul special pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff. În culise, un rol important l-a avut și Jared Kushner, prezent la întâlnirile pregătitoare.

Ziua a început la Blair House, unde Netanyahu și Rubio au formalizat aderarea Israelului la „Gaza Board of Peace”, un proiect susținut de administrația Trump pentru guvernarea post-conflict a enclavei. Documentul, prezentat drept un pas către stabilizare, a fost în realitate parte a unui cadru mai larg de repoziționare strategică în regiune. Discuțiile de la Casa Albă au durat aproape trei ore — mult peste durata planificată — și s-au concentrat aproape exclusiv pe Iran.

Surse apropiate negocierilor au descris întâlnirea ca fiind dominată de definirea unei „linii roșii” comune, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian și libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Contextul a fost unul tensionat. Proteste masive în Washington au determinat măsuri de securitate excepționale: delegația israeliană a fost introdusă prin South Portico, iar întâlnirea s-a desfășurat în mare parte fără accesul presei. Absența unei conferințe comune a alimentat speculațiile privind natura reală a discuțiilor.

Privită retrospectiv, întâlnirea din 11 februarie apare ca un moment de cotitură. În limbaj diplomatic, a fost „ultima șansă”. În realitate, a fost ultimul pas înainte de decizia militară. La mai puțin de trei săptămâni distanță, pe 28 februarie 2026, Statele Unite și Israelul lansau operațiuni coordonate împotriva infrastructurii nucleare iraniene — confirmând că dialogul de la Washington nu a fost despre evitarea conflictului, ci despre pregătirea lui.

Exista momente în istoria recentă în care o singura reuniune schimbă cursul lumii. Una dintre ele a avut loc pe 11 februarie, într-o încăpere cu puține ferestre și multă presiune: Sala Situațiilor de la Casa Alba. Acolo, Benjamin Netanyahu a făcut cel mai important discurs din lunga sa cariera — nu în fața unui parlament, nu în fața televiziunilor, ci în fața unui singur om, așezat vizavi de el la o masa de mahon. Configurația fizica a reuniunii nu era întâmplătoare. Trump nu stătea în capul mesei, în poziția sa obișnuită de autoritate maxima. Stătea pe o parte, cu fața spre ecrane. Netanyahu era în fața lui, cu directorul Mossad și militari proiectați pe ecranul din spate — imaginea unui lider de război înconjurat de puterea sa. Israelienii pregătiseră cu grija scena. Știau ce vor: un angajament american pentru un atac comun asupra Iranului. Și știau ca publicul-țintă era un singur om: Trump

Reuniunea fusese ținută secret inclusiv față de membrii importanți ai cabinetului. Vicepreședintelui JD Vance — cel mai vocal opozant intern al unui război cu Iranul — nu i se comunicase la timp pentru a reveni din Azerbaidjan. Absența sa din sală nu a fost accidentala din perspectiva calendarul scurt. Cei prezenți formau un grup deliberat restrâns, selectat pentru impermeabilitate la scurgeri de informații. Netanyahu a prezentat o viziune seducătoare: Iranul era slăbit după războiul de doisprezece zile din vara precedentă, regimul era fragilizat, străzile puteau fi aprinse din nou prin operațiuni ale Mossad, kurzii puteau deschide un front terestru în nord-vest, iar programul de rachete balistice putea fi distrus în câteva săptămâni. Ca bonus: strâmtoarea Hormuz nu va fi blocata, pentru ca regimul va capitula înainte. Concluzia implicita era clara — e acum sau niciodată.

Răspunsul lui Trump a venit imediat: "Suna bine pentru mine." Netanyahu a plecat cu impresia, corecta, ca obținuse practic lumina verde. Restul era o formalitate.

A doua zi, 12 februarie, s-a ținut o alta reuniune — de data aceasta fără Netanyahu, doar cu echipa americana. Doi ofițeri seniori de informații au descompus prezentarea israeliana în patru obiective și au dat verdictul pentru fiecare. Primele doua — eliminarea liderilor iranieni și distrugerea capacitații militare a Iranului — erau considerate realizabile cu puterea militara americana. Cele doua următoare — revolta populara și schimbarea de regim cu un lider secular instalat — au primit un calificativ care rezuma tot: "farsă".

Directorul CIA John Ratcliffe a folosit exact acest cuvânt. Marco Rubio, secretarul de stat, l-a tradus pe loc în limbaj mai direct: "Cu alte cuvinte, e o prostie." Generalul Dan Caine, Președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, a adăugat o lecție de geopolitică practică: ”israelienii supraevaluează întotdeauna, planurile lor nu sunt întotdeauna bine elaborate, și știu ca au nevoie de americani, așa că insistă”. Era o caracterizare lucida și, în fond, o avertizare.

Trump a ascultat-o, a luat-o în considerare și a decis că nu era relevantă pentru decizia sa. Schimbarea de regim va fi "problema lor", a spus preşedintele. Ceea ce îl interesa rămân obiectivele 1 și 2: loviturile militare concrete. Restul — protestele, kurzii, Reza Pahlavi apărând din exilul sau de la Washington după jumătate de secol — erau, în cel mai bun caz, bonusuri improbabile. Generalul Caine a ridicat și alte probleme tehnice grave: ”un război major cu Iranul ar epuiza stocurile de interceptori de rachete, deja tensionate după ani de sprijin pentru Ucraina și Israel”.

Nu exista o cale clară de reaprovizionare rapida. Securizarea Strâmtorii Ormuz era extrem de dificilă. Toate acestea au fost notate, consemnate, prezentate. Preşedintele a auzit ce a vrut să audă: că SUA dispun de bombe cu ghidaj de precizie practic nelimitate și pot lovi Iranul săptămâni întregi odată ce obțin superioritate aeriana. Generalul Caine punea constant întrebarea: "Și după?" Dar în sala de situații, aceasta întrebare n-a primit niciodată un răspuns care să schimbe traiectoria discuției.

Dacă există un protagonist tragic în aceasta poveste, acela este JD Vance. Vicepreședintelui i-a revenit rolul ingrat de a fi singura voce cu adevărat opusă unui război la scara largă — într-un cabinet în care toți ceilalți, din motive diferite, au ales în final să se alinieze deciziei prezidențiale. Vicepreședintelui i-a revenit rolul ingrat de a fi singura voce cu adevărat opusă unui război la scară largă. Și totuși, „tragic" nu înseamnă neapărat nobil. Vance nu a ieșit public, nu a demisionat, nu a forțat o criză instituțională.

Și-a exprimat rezervele în spatele ușilor închise, apoi a tăcut. E genul de opoziție care nu costă nimic și, prin urmare, nu schimbă nimic. Poziția lui reflectă mai degrabă o tensiune structurală decât un curaj personal: el reprezintă aripa izolationistă a trumpismului, o linie ideologică reală, cu o bază electorală reală — dar incompatibilă, se dovedește, cu instinctele unui președinte care vede forța militară ca pe o extensie a personalității sale. Vance a înțeles asta. De aceea a ales să rămână, să tacă și să supraviețuiască politic, cu ochii la 2028.

Tragedia lui, dacă există una, nu e că a pierdut o bătălie de idei. E că nici măcar nu a dus-o până la capăt. Vance nu era și nu va deveni un pacifist. În ianuarie, îl încurajase pe Trump să respecte linia roșie împotriva Iranului și să lovească în mod punitiv, similar atacului cu rachete din 2017 asupra Siriei. Dar un război de schimbare de regim era cu totul altceva — o aventura militară al cărei cost îl cunoștea în detaliu, inclusiv în termeni de muniții și de capital politic intern.

În fața colegilor, Vance a enunțat argumentele unul câte unul. Războiul riscă să declanșeze un haos regional, cu pierderi imposibil de cuantificat. Ar fractura coaliția politică a lui Trump, subminând chiar promisiunea centrală a campaniei sale: sfârșitul războaielor. Epuizarea stocurilor de muniție ar expune America unor vulnerabilități pe termen lung. Iar Iranul, pus în fața supraviețuirii regimului, ar putea reacționa într-un mod pe care nicio evaluare militară nu îl poate anticipa cu certitudine.

Iranul controla aceasta chestiune, nu America. Iar blocarea ei însemna benzina scumpa în SUA cu luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului — o catastrofa politica interna mai periculoasă decat orice amenințare externă. Tucker Carlson, comentatorul conservator ajuns la Biroul Oval de mai multe ori în acel an, îl avertizase si el pe Trump că războiul cu Iranul îi va distruge președinția. Trump l-a liniștit telefonic: "Știu ca ești îngrijorat, dar va fi bine." Carlson a întrebat cum de știe.

Răspunsul a surprins esența modului în care Trump ia deciziile: "Pentru că întotdeauna știu." Dialogul a avut loc în primele luni ale lui 2026, la câteva săptămâni înainte de 28 februarie — data la care SUA a atacat Iran. În reuniunea finala din 26 februarie, Vance și-a rezumat poziția cu o onestitate dezarmantă: "Știi că eu cred ca e o idee proastă, dar dacă vrei s-o faci, te voi susține." Era capitularea celui mai bine informat sceptic din cabinet — nu din convingere, ci din loialitate instituțională. Dar hai să detailăm.

Acum tabloul este complet. Decizia lui J. D. Vance de a susține războiul nu a fost una bruscă, ci rezultatul unei adaptări treptate la o realitate politică pe care nu o mai putea influența decisiv. Inițial, Vance a avertizat asupra riscurilor unui conflict imprevizibil în Orientul Mijlociu, dar în momentul în care a devenit evident că Donald Trump era hotărât să acționeze militar, și-a recalibrat poziția. A trecut de la opoziție la susținerea unui atac rapid și decisiv, argumentând că o astfel de abordare ar limita pierderile americane și ar preveni un posibil atac iranian preventiv.

Nu a fost o schimbare de convingere, ci o ajustare pragmatică: dacă războiul nu mai putea fi oprit, trebuia gestionat cât mai eficient. Această poziție intră însă în contradicție directă cu propriile sale declarații din trecut. În 2023, Vance susținea că principalul merit al lui Trump în politica externă fusese evitarea războaielor și afirma că îl sprijină tocmai pentru că nu va trimite americani să lupte în conflicte externe inutile. Faptul că același politician apără astăzi un război în Iran nu este doar o inconsecvență, ci semnul unei transformări politice accelerate, dictate de context și de poziția sa în interiorul administrației.

În același timp, decizia are și o dimensiune strategică personală. Vance și-a construit profilul politic în jurul unui discurs anti-intervenționist, iar susținerea războiului riscă să-i erodeze relația cu acea bază electorală. Practic, a ales să parieze pe un scenariu optimist: un conflict scurt, controlat, cu pierderi limitate și fără consecințe majore pe termen lung. Este un calcul riscant, pentru că orice prelungire a războiului îi poate compromite credibilitatea. În realitate, însă, factorul decisiv pare să fi fost logica loialității. Într-o administrație dominată de autoritatea lui Trump, opoziția publică ar fi echivalat cu sinuciderea politică. Vance nu și-a permis această ruptură. După declanșarea conflictului, discursul său public a reflectat această constrângere: în loc să își exprime propriile argumente, și-a ancorat constant pozițiile în deciziile „președintelui”, evitând orice distanțare.

În esență, Vance nu a ales războiul din convingere, ci pentru că alternativa — o confruntare directă cu Trump — ar fi însemnat ieșirea sa din jocul politic. A optat pentru supraviețuire, mizând pe ideea că războiul va fi scurt și controlabil. Problema este că astfel de calcule, odată intrate în logica reală a conflictului, scapă aproape întotdeauna de sub control.

Ceea ce face istoria acestei decizii cu adevărat remarcabilă nu este ca Trump a ales războiul. Este ca aproape nimeni din jurul său nu a crezut cu adevărat în el — și totuși toți l-au urmat. Marco Rubio era ambivalent. Prefera presiunea maxima unui război deschis. Nu a încercat însă să îl descurajeze pe preşedinte și, după declanșarea conflictului, a prezentat justificarea administrației cu deplină convingere.

Pete Hegseth, secretarul Apărării/secretarul de Război, era singurul entuziast veritabil: "Va trebui să ne ocupam de iranieni la un moment dat, deci mai bine acum." Era o logica de tip inevitabilitate, nu o strategie. Susie Wiles, șefa de cabinet, se temea în privat de consecințele politice interne — prețurile la benzina, alegerile de la jumătatea mandatului, posibilele citații din partea democraților. Nu și-a exprimat însă îngrijorările în fața președintelui în reuniunile cu generalii. În camera cu Trump și cu militarii, Wiles stătea retrasă, lăsând experții să vorbească. O decizie de neintervenit care a însemnat, în practica, acord tacit.

Cel mai relevant rol, însă, i-a revenit generalului Caine. Spre deosebire de predecesorul sau, generalul Mike Milley, care se certase vehement cu Trump în prima administrație și își vedea misiunea ca pe un obstacol în calea deciziilor periculoase, Caine adoptă o filozofie diferită: nu îi spune președintelui ce să facă, ci prezinta opțiunile cu riscurile lor. Punea constant întrebarea "Și după?" Avertiza despre epuizarea munițiilor, despre dificultatea securizării strâmtorii. Dar niciodată nu a spus direct: "Aceasta este o idee teribilă." Consecința practică era paradoxala: Trump confunda sfaturile tactice cu acordul strategic. Când Caine spunea ca operațiunea prezinta riscul X dar că SUA au capacitatea Y, preşedintele reținea capacitatea Y și uita riscul X. Nu era rea-credință — era modul în care Trump procesează informația. Iar Caine, spre deosebire de Milley, nu a forțat corecția.

Tabloul din jurul lui Susie Wiles este unul dintre cele mai revelatoare pentru modul în care funcționează această administrație în timp de război. Conform unui reportaj publicat de Time la 2 aprilie 2026, rolul ei în criza iraniană nu a fost acela de arhitect al strategiei, ci de gestionare a consecințelor — un pompier intern într-un sistem în care deciziile majore erau luate în altă parte.

Problema pe care a identificat-o a fost simplă și periculoasă: Donald Trump își începea frecvent diminețile urmărind compilații video cu succese militare, pregătite de oficiali din sistemul de apărare. În paralel, datele politice spuneau o altă poveste. Sondajele realizate de Tony Fabrizio (este specialistul personal al lui Trump în sondaje — omul care îi ia pulsul Americii de aproape un deceniu - Anthony „Tony" Fabrizio, născut în 1960, este unul dintre cei mai importanți cercetatori de opinie și strategi ai Partidului Republican american; a fost sondorul principal al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump în 2016 și din nou în 2024) indicau o scădere constantă a sprijinului public pentru război, prețurile la benzină depășiseră pragul de 4 dolari pe galon, piețele bursiere coborâseră la minimele ultimilor ani, iar nemulțumirea socială se acumula rapid.

În acest context, Wiles și un grup restrâns de consilieri au fost cei care i-au transmis președintelui că prelungirea conflictului riscă să erodeze nu doar susținerea populară, ci și șansele Partidului Republican în alegerile de la mijlocul mandatului. La aproximativ trei săptămâni de la izbucnirea conflictului, Wiles a impus convocarea unei reuniuni cu cercul cel mai apropiat al președintelui, pentru a forța confruntarea cu realitatea.

În discuțiile private, a încercat să-i convingă pe consilieri să renunțe la prezentările optimiste și să livreze o evaluare mai realistă a situației, temându-se că președintele nu înțelege pe deplin costurile interne ale războiului, într-un moment politic extrem de sensibil. Această secvență spune mult despre anatomia puterii din administrație. Wiles, supranumită „Ice Maiden/Doamna de gheață” și considerată una dintre cele mai influente figuri din jurul lui Trump, nu a intervenit decisiv înainte de declanșarea conflictului.

Atenția ei fusese concentrată mai ales pe calculele politice interne și pe pregătirea alegerilor, îngrijorată că politica externă riscă să eclipseze agenda domestică. A fost, în esență, un calcul politic, nu unul strategic. Poate cel mai relevant detaliu este că această bătălie internă s-a desfășurat în timp ce Wiles urma un tratament pentru cancer la sân. Dincolo de dimensiunea personală, acest lucru subliniază tensiunea constantă în care funcționa nucleul decizional.

Povestea ei ilustrează limitele influenței tehnocratice într-un sistem dominat de voința unui singur lider. Wiles putea controla fluxul de informații, putea impune discuții dificile și putea avertiza. Nu putea însă modifica instinctul prezidențial. Iar între avertismentele interne și imaginea unor victorii militare prezentate selectiv, președintele a ales să creadă ceea ce confirma propriile convingeri.

Pentru a înțelege decizia lui Trump, trebuie să înțelegi relația sa cu Iranul — o relație care nu este strategică, ci personală. Iranul a preluat puterea în 1979, când Trump avea 32 de ani. De atunci, Republica Islamică a fost un ghimpe permanent în coasta Americii: ostateci, atentate, proxi-uri regionale, asasinate plănuite.

În 2020, Iranul conspirase sa îl ucidă pe Trump însuși, ca răzbunare pentru eliminarea generalului Soleimani. Aceasta nu era o abstracție geopolitica — era o chestiune personala, cu miza personală. Netanyahu știa asta. Prezentarea din Sala Situațiilor nu se adresa unui consiliu strategic — se adresa unui om cu o ranchiuna veche și o oportunitate noua. Mesajul subliminal era: poți fi primul preşedinte american care să termine cu acest regim după 47 de ani. O ispită pe care nici contra-argumentele raționale nu o puteau neutraliza complet. Ceea ce a lipsit din calculul israelian — și pe care serviciile americane l-au identificat corect ca "farsa" — era realismul despre Iran.

Regimul de la Teheran nu era fragil. Străzile nu s-au aprins. Kurzii nu au invadat. Reza Pahlavi nu s-a întors. Iar Strâmtoarea Ormuz a fost exact ce Vance prezisese ca va fi: pârghia decisivă a Iranului, folosita imediat și eficient. La patruzeci de zile de la "Operațiunea Epic Fury", America se găsea într-un armistițiu fragil, negociind cu același regim pe care îl declarase condamnat, prin medierea unui Pakistan apreciat la Casa Alba pentru ca liderul sau îl numise pe Trump "adevăratul salvator al Asiei de Sud". Ironia nu era subtilă.

Dincolo de deznodământul imediat — armistițiu, negocieri la Islamabad, Ormuz parțial redeschis — ceea ce rămâne este un portret al modului în care o democrație modernă poate intra într-un război major. Nu printr-o decizie colectiva deliberată. Nu printr-un consens strategic. Ci prin întâlnirea dintre instinctele unui singur om, presiunile unui lider străin cu propria agendă și acceptarea tăcută a unui cabinet care știa mai bine, dar a ales să nu intervină.

Vance a spus "e o idee proastă" și a promis sprijin. Rubio a spus "nu ar trebui s-o facem pentru schimbare de regim" și a livrat justificarea publică. Caine a spus "și după?" fără să insiste pe răspuns. Wiles a tăcut în fața generalilor. Ratcliffe a spus "farsă" și a lăsat președintele să decidă. Fiecare și-a păstrat poziția. Nimeni nu a împiedicat nimic. În spațiul dintre aceste două realități — a ști și a acționa — s-a scris, în câteva săptămâni de iarna, una dintre cele mai costisitoare decizii ale secolului.

Iar întrebarea pe care generalul Caine o punea mereu — "Și după?" — rămâne fără un răspuns clar, suspendata undeva deasupra mesei de negocieri de la Islamabad.

Dacă Donald Trump închie o pace cu Teheranul, Benjamin Netanyahu nu are luxul de a sta pe margine. Va reacționa — dar nu neapărat printr-o ruptură frontală. Cel mai probabil, va juca pe mai multe planuri în paralel. În primul rând, va încerca să influențeze conținutul acordului. Israelul nu se opune ideii de negociere în sine, dar se opune unui acord care lasă Iranului capacități nucleare latente sau libertate operațională în regiune. Netanyahu va presa pentru clauze stricte: inspecții reale, limitări concrete și mecanisme rapide de sancționare. În al doilea rând, va menține opțiunea militară credibilă. Chiar și cu un acord în vigoare, Israelul va continua pregătirile pentru lovituri preventive împotriva infrastructurii nucleare iraniene. Mesajul va fi clar: pacea nu înseamnă încredere.

În al treilea rând, va consolida axa regională anti-Iran. Relațiile cu statele din Golf vor fi accelerate, tocmai pentru a crea o contrapondere la orice legitimitate pe care Teheranul ar câștiga-o prin negocieri. Există însă și un scenariu mai tensionat: dacă acordul este perceput la Ierusalim ca fiind „slab”, Netanyahu ar putea alege să-l submineze indirect — prin operațiuni clandestine, presiune politică în Congres sau chiar acțiuni militare limitate care să testeze limitele înțelegerii. Pe scurt, Netanyahu nu va bloca automat pacea, dar nici nu o va trata ca pe o garanție. Va încerca să o modeleze, să o limiteze și, dacă este cazul, să o ocolească. Pentru Israel, problema nu este dacă există un acord — ci dacă acel acord schimbă cu adevărat comportamentul Iranului.

Departe de privirile curioase, la subsolul Aripii de Vest, s-a finalizat cea mai importantă transformare tehnologică a deceniului în perioada 2022-2023 sub administrația Biden. Sala Situațiilor, spațiul unde s-au decis soarta războaielor și capturarea celor mai căutați teroriști ai lumii, a fost complet reconfigurată pentru a face față amenințărilor hibride ale secolului XXI. După un an de lucrări intense și o investiție de 50 de milioane de dolari, Casa Albă a dezvăluit noua față a centrului său de management al crizelor. Într-o eră în care informația circulă cu viteza luminii, „Situation Room” (WHSR) a trecut de la estetica panourilor de lemn din anii '60 la un hub ultra-tehnologizat, capabil să proceseze fluxuri masive de date în timp real, menținând în același timp cel mai înalt nivel de securitate din lume.

Accesul în acest complex de 510 metri pătrați este reglementat de protocoale stricte. La intrare, toți oficialii, inclusiv Președintele, sunt obligați să își lase telefoanele personale în cutii metalice securizate. Orice scurgere de informație din acest spațiu ar putea periclita siguranța națională. Noua sală de conferințe principală, denumită oficial John F. Kennedy Conference Room, dispune acum de ecrane gigantice care pot afișa simultan fluxuri video de pe drone, date satelitare și analize criptate. „Este o fuziune între tradiție și viitor”, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Securității Naționale.

În spatele ușilor blindate, personalul selectat din rândul agențiilor de informații și al armatei lucrează în ture de 24 de ore. Rolul lor este să trieze „zgomotul” global și să identifice crizele iminente.

Monitorizare: Analizarea comunicatelor diplomatice și a mișcărilor trupelor străine.

Analizarea comunicatelor diplomatice și a mișcărilor trupelor străine. Comunicare: Facilitarea liniilor directe (Hotlines) cu Moscova sau Beijing în momente de tensiune maximă.

Facilitarea liniilor directe (Hotlines) cu Moscova sau Beijing în momente de tensiune maximă. Sinteză: Pregătirea „Briefing-ului Zilnic” pentru Președinte.

„Aici, timpul se măsoară în secunde, nu în minute. Dacă o rachetă este lansată undeva pe glob, acești oameni sunt primii care află, înainte ca informația să ajungă la presă,” explică un analist în securitate.

Creată în 1961, după eșecul operațiunii din Golful Porcilor, Sala Situațiilor a fost martora celor mai tensionate momente ale istoriei moderne:

Criza Rachetelor din Cuba: Unde s-a evitat un război nuclear. Raidul Bin Laden (2011): Imaginea legendară cu echipa de securitate urmărind în tăcere operațiunea din Pakistan. Retragerea din Afganistan: Centrul de comandă pentru evacuarea de pe aeroportul din Kabul.

Deși popularizată de seriale precum The West Wing, Sala Situațiilor nu este un buncăr anti-atomic. În cazul unui atac iminent asupra Washingtonului, Președintele este evacuat în PEOC (Centrul de Operațiuni de Urgență al Președintelui), situat mult mai adânc sub Aripa de Est, o structură capabilă să reziste unui impact nuclear direct. Noua renovare a WHSR se concentrează exclusiv pe agilitatea informațională și pe războiul cibernetic modern.

Explicație: Acest articol are la bază informațiile obținute în timpul documentării pentru viitoare carte „Schimbare de Regim: În interiorul președinției imperiale a lui Donald Trump” (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump) în pregatire, informații ale corespondenților la Casa Albă pentru The Times, Jonathan Swan și Maggie Haberman. Informațiile au fost publicate în New York Times- How Trump Took the U.S. to War With Iran