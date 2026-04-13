Ursula von der Leyen anunță o nouă strategie energetică a UE. Electrificarea economiei și reducerea dependenței de combustibili fosili

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană pregătește un set de măsuri energetice imediate și pe termen lung, subliniind că electrificarea economiei și tranziția către surse regenerabile și energie nucleară reprezintă direcția strategică centrală pentru reducerea dependenței de combustibili fosili, într-o postare pe platforma X.

Ursula von der Leyen a precizat că discuțiile recente au vizat un pachet coerent de măsuri energetice care urmează să fie prezentat liderilor europeni în cadrul unei reuniuni informale a Consiliului European (EUCO).

„Am discutat o serie de măsuri energetice imediate și pe termen lung pe care le vom prezenta liderilor la reuniunea informală EUCO. Direcția de urmat este clară”, a transmis aceasta.

Declarația vine într-un context în care Uniunea Europeană continuă să își redefinească politica energetică, pe fondul crizelor recente generate de volatilitatea piețelor și de reducerea livrărilor de combustibili fosili din surse externe.

Unul dintre elementele centrale ale mesajului este accentul pus pe diversificarea surselor de energie, cu o orientare clară către producția de electricitate din surse regenerabile și energie nucleară.

„Singura cale durabilă de a ieși din dependența de combustibili fosili este trecerea producției de electricitate către surse regenerabile și energie nucleară”, a afirmat von der Leyen.

Această poziție reflectă direcția deja stabilită la nivel european prin inițiative precum Pactul Verde European și planul REPowerEU, care urmăresc reducerea dependenței de importurile de gaze și accelerarea tranziției energetice.

Potrivit datelor oficiale ale Comisiei Europene, ponderea energiei regenerabile în consumul final de energie al UE este în creștere, dar ritmul trebuie accelerat pentru atingerea obiectivelor climatice stabilite pentru 2030 și 2050.

Un alt punct esențial evidențiat de președinta Comisiei este electrificarea rapidă a economiei europene. Aceasta presupune trecerea sectoarelor majore – transport, industrie și încălzire – către utilizarea energiei electrice în locul combustibililor fosili.

„Electrificarea Europei înseamnă să facem Europa mai independentă”, a subliniat von der Leyen.

Strategia de electrificare urmează să fie prezentată înainte de vară, conform declarațiilor oficiale. Aceasta va include probabil măsuri pentru extinderea infrastructurii electrice, creșterea capacităților de producție și stimularea utilizării tehnologiilor electrice, precum vehiculele electrice sau pompele de căldură.

We discussed a series of immediate and long-term energy measures that we will present to leaders at the informal EUCO. The way ahead is clear. The only lasting way out of the fossil dependency is shifting electricity generation to renewables and nuclear. And electrifying the… pic.twitter.com/Kds7UvEINS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 13, 2026

Experții în energie consideră electrificarea un element-cheie pentru decarbonizare, întrucât permite utilizarea directă a energiei curate produse din surse regenerabile, reducând pierderile și emisiile asociate conversiei energetice.

Declarațiile Ursulei von der Leyen trebuie înțelese și în contextul tensiunilor geopolitice din ultimii ani, care au expus vulnerabilitățile energetice ale Uniunii Europene.

Reducerea dependenței de importurile de gaze naturale, în special din Rusia, a devenit o prioritate strategică după declanșarea războiului din Ucraina.

Comisia Europeană a promovat în acest sens politici de diversificare a surselor de aprovizionare și investiții masive în energie curată.

De asemenea, electrificarea este văzută ca un instrument economic, nu doar ecologic. Creșterea autonomiei energetice ar putea reduce volatilitatea prețurilor și dependența de piețele externe, contribuind la stabilitatea economică a statelor membre.