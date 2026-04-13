Marea Britanie pregătește o schimbare importantă în relația cu UE. Regulile pieței unice ar putea fi adoptate fără vot parlamentar complet

Miniștrii britanici pregătesc o nouă legislație care ar putea remodela semnificativ relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, printr-un mecanism ce ar permite preluarea regulilor pieței unice în anumite domenii fără un vot parlamentar complet de fiecare dată, potrivit The Guardian. Inițiativa apare în contextul în care guvernul de la Londra încearcă să apropie din nou Regatul Unit de continent, pe fondul tensiunilor internaționale și al presiunilor economice.

Executivul britanic lucrează la un nou proiect de lege privind resetarea relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, care ar urma să pună în aplicare acordul comercial pentru alimente și băuturi negociat cu blocul comunitar. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, documentul va include prevederi care îi vor permite guvernului să se alinieze dinamic la reglementările europene în sectoarele în care există deja înțelegeri între cele două părți.

Tot acest mecanism ar permite și adoptarea rapidă a unor noi reguli ale pieței unice, în cazul în care guvernul consideră că acestea servesc interesului național, fără să fie nevoie de o examinare parlamentară completă pentru fiecare modificare în parte. Dacă proiectul, așteptat să fie introdus înainte de vară, va trece, negociatorii ar putea încerca să extindă preluarea de reguli europene într-o listă mai largă de domenii, de la industria auto până la agricultură.

Această formulă legislativă se bazează pe așa-numitele „puteri Henry VIII”, denumite astfel după legea din 1539 care îi permitea monarhului să guverneze prin decret. În practică, aceste puteri le oferă miniștrilor posibilitatea de a adopta legislație prin proceduri simplificate, folosind legislația secundară, fără ca fiecare schimbare să treacă prin întregul traseu parlamentar obișnuit.

Prin acest sistem, acordurile negociate de guvern în domenii precum alimentele și băuturile sau schema de comercializare a emisiilor ar putea intra în vigoare mai rapid. În același timp, mecanismul ar permite și alinierea la eventualele modificări viitoare operate de Uniunea Europeană în aceleași sectoare.

Parlamentul britanic ar continua să aibă un rol, însă unul mai limitat decât în cazul unei proceduri legislative clasice. Legislativul poate aproba sau respinge legislația secundară, însă nu o poate modifica, ceea ce înseamnă că deputații ar putea ajunge în situația de a valida în bloc noile acorduri sau reguli, fără să le poată dezbate și schimba separat.

Un eventual vot de blocare ar putea complica relația cu Bruxelles-ul și ar putea provoca măsuri de retorsiune. O sursă a explicat că, din perspectiva guvernului, „Este clar pentru noi că Parlamentul va avea un rol în noile acorduri și în noile legi ale UE care se aplică în baza acestor acorduri.”

Miniștrii susțin că această schimbare ar putea aduce beneficii economice importante pentru Marea Britanie. După săptămâni dominate de războiul lui Donald Trump cu Iranul, conflict care a scos în evidență fragilitatea relației speciale dintre Londra și Washington, guvernul britanic apreciază că apropierea de UE ar putea aduce miliarde de lire în economie, ar ajuta la limitarea costurilor generate de conflict și ar putea impulsiona productivitatea, aflată în stagnare.

Executivul mai afirmă că noua legislație ar reduce birocrația și costurile suportate de companii, astfel încât acordurile în domenii precum alimentele și băuturile, industria auto sau schimbul de informații privind securitatea și migrația să poată fi puse în aplicare mai repede. Potrivit unor surse, eventualele litigii legate de reglementări ar urma să fie soluționate de un tribunal independent, și nu de o instanță a Uniunii Europene.

Chiar dacă este puțin probabil ca proiectul de lege să fie respins în Camera Comunelor, acesta ar putea întâmpina rezistență în Camera Lorzilor. riticii avertizează că măsura ar putea echivala cu o formă de „integrare pe furiș în UE”, fără ca Regatul Unit să beneficieze de drepturile de vot sau de veto pe care le-ar avea ca stat membru. În timp ce partidul Reform UK al lui Nigel Farage și-a concentrat mesajele pe imigrație și pe politicile legate de neutralitatea climatică înaintea alegerilor din Scoția, Țara Galilor și Anglia din luna mai, surse din executiv afirmă că guvernul este pregătit să se confrunte cu tabăra favorabilă unui Brexit dur.

O sursă guvernamentală a declarat: „Ne așteptăm la o confruntare pe acest subiect din partea celor care au susținut ieșirea din UE în cele mai dure condiții”. Aceeași sursă a adăugat: „Vor striga trădare, dar realitatea este că toate acordurile internaționale implică reguli comune. Cei mai convinși susținători ai comerțului liber și conservatorii au fost întotdeauna pragmatici. Dar Nigel Farage este prea laș ca să își asume asta; nu ți-l poți imagina negociind vreun acord cu UE.”

Guvernul condus de Keir Starmer încearcă de mai mult timp să îmbunătățească relațiile diplomatice și economice cu Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Marii Britanii. Demersul a fost accelerat după anunțarea acordului de „resetare” din luna mai a anului trecut, în urma primului summit UE–Marea Britanie, când cele două părți au convenit asupra unui „parteneriat strategic” destinat unei cooperări mai strânse.

La începutul acestei luni, premierul britanic a afirmat că Regatul Unit va urmări o cooperare mai profundă cu Uniunea Europeană în domeniul comerțului și al apărării, în contextul instabilității generate de războiul lui Trump cu Iranul. Tot atunci, Starmer a spus că Brexitul a produs „daune profunde” economiei britanice.

Partidul Conservator a transmis anterior că va insista ca forma finală a oricăror negocieri cu Uniunea Europeană să fie supusă unei analize parlamentare complete. La rândul lor, Liberal-Democrații au anunțat că vor folosi orice astfel de proiect de lege pentru a-i obliga pe parlamentarii laburiști să își clarifice poziția în legătură cu o relație mai apropiată cu Europa.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că detaliile legislației vor fi prezentate „la momentul oportun”. Acesta a spus că „Parlamentul își va exercita pe deplin rolul constituțional în analizarea, dezbaterea și modelarea acestuia”. El a adăugat că noul cadru va permite implementarea unui acord comercial pentru alimente și băuturi în valoare de 5,1 miliarde de lire pe an, sprijinind locurile de muncă din Marea Britanie și reducând birocrația costisitoare pentru fermieri, producători și companii.

Din partea opoziției conservatoare, secretarul din umbră pentru afaceri, Andrew Griffith, a criticat dur planul guvernului și a declarat: „Reducerea Parlamentului la rolul de spectator în timp ce Bruxelles-ul stabilește regulile este exact ceea ce țara a respins. Gestionarea dezastruoasă a economiei de către laburiști l-a împins pe Starmer să fugă la Bruxelles pentru a distrage atenția de la propriile eșecuri.”

Acesta a continuat: „Laburiștii încă se luptă cu rezultatul referendumului, pentru că, în esență, nu pot accepta decizia democratică luată de poporul britanic.”