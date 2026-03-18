UE pregătește schimbări în regulile privind fuziunile pentru a limita intervențiile statelor

Uniunea Europeană analizează modificarea regulilor privind fuziunile, pentru a reduce intervențiile statelor membre și a facilita apariția unor companii capabile să concureze global, relatează Financial Times.

Uniunea Europeană analizează o revizuire a cadrului privind fuziunile, într-un demers care vizează limitarea intervențiilor statelor membre în tranzacțiile corporative. Inițiativa vine după mai multe cazuri în care guvernele naționale au blocat sau influențat preluări importante.

Un document de lucru al Comisiei arată că astfel de intervenții sunt permise de tratate și de regulile actuale, inclusiv din motive de securitate națională. Totuși, oficialii europeni atrag atenția că unele decizii ar fi putut împiedica dezvoltarea companiilor. „Deși astfel de intervenții sunt permise în baza tratatelor și a regulamentului privind fuziunile pentru motive precum securitatea națională, în unele cazuri acestea ar fi putut împiedica nejustificat creșterea companiilor”, se arată în document.

Executivul european intenționează să clarifice situațiile în care statele pot interveni în tranzacții. „Ghidurile revizuite ar putea, prin urmare, să clarifice circumstanțele în care astfel de intervenții sunt justificate, creând astfel o mai mare certitudine pentru companii”, se mai arată în document.

Documentul urmează să fie discutat miercuri în cadrul Comisiei, ca parte a unei reforme mai ample a regulilor privind fuziunile.

Discuțiile au fost accelerate de o serie de cazuri recente din sectorul bancar. Germania s-a opus unei preluări a Commerzbank de către UniCredit. În Spania, autoritățile au respins o fuziune între BBVA și Banco Sabadell. În Italia, guvernul a folosit așa-numitele „puteri de aur” în contextul unei oferte lansate de UniCredit pentru Banco BPM.

Aceste intervenții au ridicat temeri la nivel european că piața unică riscă să fie fragmentată.

Oficialii europeni consideră că blocarea unor astfel de tranzacții poate afecta capacitatea firmelor de a crește și de a concura cu rivali din Statele Unite și China. Reforma urmărește să încurajeze consolidarea transfrontalieră și apariția unor jucători pan-europeni.

Documentul Comisiei arată că obiectivul este de a susține „o creștere pro-competitivă care să întărească competitivitatea globală a Europei”.

Bruxelles-ul transmite că nu va relaxa controlul asupra concentrării pieței. Tranzacțiile vor continua să fie analizate pentru a preveni apariția unor poziții dominante.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a transmis liderilor europeni că noile reguli vor „sprijini fuziunile care creează o scară pro-competitivă, încurajează integrarea pieței unice și dezvoltă jucători pan-europeni.” Ea a subliniat că verificările vor continua pentru a evita formarea unor „monopoluri sau oligopoluri și pentru a asigura accesibilitatea pentru companiile și cetățenii europeni.”

Tema urmează să fie abordată de șefii de stat și de guvern la summitul programat joi, la Bruxelles. Interesul este ridicat atât în rândul companiilor, cât și al investitorilor, care urmăresc posibile oportunități de consolidare.

Comisarul pentru concurență, Teresa Ribera, a atras atenția că politica în domeniul fuziunilor nu este suficientă pentru a rezolva problemele de competitivitate ale Europei. Ea a indicat necesitatea aprofundării pieței unice, în special în sectoare precum telecomunicațiile.

Comisia Europeană nu a comentat oficial documentul analizat.