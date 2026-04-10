Keir Starmer, contestat dur. O petiție pentru alegeri generale în Marea Britanie a ajuns la 200.000 de semnături

O petiție care solicită organizarea imediată a unor alegeri generale în Marea Britanie a ajuns la 198.922 de semnături și se apropie de pragul de 200.000. Inițiativa, lansată de Robert JF Barnes, cere dizolvarea Parlamentului și convocarea unui nou scrutin. Deși a depășit pragul necesar pentru a fi analizată, solicitarea nu va fi dezbătută de parlamentari, relatează publicația Express.

Textul petiției susține că actualul guvern a adoptat măsuri care nu au fost incluse în programul electoral și pune sub semnul întrebării transparența deciziilor luate după alegeri.

„La 4 iulie 2024, Sir Keir Starmer a fost ales prim-ministru. De atunci, Guvernul său a introdus măsuri care nu au fost incluse în manifestul Partidului Laburist. Credem că am fost induși în eroare, iar lipsa de transparență nu a făcut decât să se agraveze de când Starmer a preluat puterea. Este momentul pentru acțiune. Credem că Guvernul a eșuat în a ne apăra granițele de bărcile mici. Nu avem încredere în modul în care a acționat acest Guvern. Pensionarii și fermierii au fost afectați direct de politici care nu au fost incluse în manifestul laburiștilor. Țara noastră nu poate continua în acest fel. Dizolvați Parlamentul și convocați acum alegeri generale!”

Cabinet Office a transmis un răspuns oficial la 21 ianuarie, în care a explicat cadrul legal privind organizarea alegerilor și a subliniat mandatul actualului guvern.

„Guvernul deține puterea în virtutea faptului că poate obține încrederea Camerei Comunelor, ai cărei membri sunt aleși de public. Nu există planuri de a schimba aceste aranjamente. Prim-ministrul poate convoca alegeri generale la momentul ales de el, solicitând dizolvarea Parlamentului de la Suveran, în cadrul duratei de cinci ani a unui Parlament. Guvernul a fost ales de poporul britanic cu un mandat de schimbare la alegerile generale din iulie 2024.

„Acest Guvern rămâne concentrat pe livrarea schimbării pentru care țara a votat la ultimele alegeri generale. De la preluarea mandatului, am restabilit stabilitatea la nivel guvernamental și am asigurat investiții de 340 de miliarde de lire în țară.

În continuarea răspunului, guvernul britanic a trecut în revistă și o serie de reușite de când au intrat la guvernare.

„Salariile sub acest Guvern au crescut mai mult în primul an de mandat decât în ultimii 10 ani ai guvernului anterior. Am redus listele de așteptare din NHS cu 225.000 și am introdus mii de programe de mic dejun gratuit în întreaga țară. De asemenea, am crescut salariul minim național, iar angajamentul din manifest privind introducerea unei Legi a drepturilor angajaților a fost deja adoptat.

„Recunoaștem că oamenii din întreaga țară vor să vadă schimbări în viața de zi cu zi. Ca rezultat al deciziilor luate de acest Guvern, familiile vor vedea o reducere de 150 de lire la facturile de energie în acest an, tarifele feroviare vor rămâne înghețate pentru prima dată în 30 de ani, iar costurile pentru rețetele NHS vor fi plafonate sub 10 lire. Guvernul va continua să implementeze manifestul de schimbare pe baza căruia a fost ales.”

Comitetul pentru Petiții al Parlamentului Regatului Unit a analizat solicitarea, dar a decis că nu este necesară o dezbatere, chiar dacă petiția a atins pragul de 100.000 de semnături. Instituția a anunțat că subiectul a fost deja discutat recent în Parlament, motiv pentru care nu va fi programată o nouă dezbatere.

„Comitetul a recunoscut sprijinul de care s-a bucurat această petiție. Cu toate acestea, problema ridicată de această petiție a fost discutată recent de parlamentari într-o dezbatere pe tema petițiilor.”