Anglia a interzis tratamentele hormonale pentru minorii transgender

Serviciul Național de Sănătate din Anglia (NHS) a anunțat o schimbare majoră în modul în care sunt tratate cazurile de disforie de gen în rândul minorilor, potrivit European Conservative.

Instituția a decis să nu mai prescrie tratamente hormonale de tranziție, precum testosteronul sau estrogenul, pacienților transgender cu vârsta sub 18 ani, după o analiză clinică amplă care a evaluat dovezile științifice existente.

Decizia vine în urma unei revizuiri medicale care a concluzionat că baza de dovezi nu este suficientă pentru a susține continuarea utilizării acestor tratamente în cazul minorilor.

Autoritățile sanitare au precizat că urmează să fie organizată și o consultare publică privind eliminarea acestor intervenții din lista tratamentelor de rutină pentru pacienții minori.

Potrivit NHS England, schimbarea de politică este rezultatul unei analize extinse a datelor medicale disponibile despre utilizarea hormonilor de masculinizare sau feminizare în tratamentul disforiei de gen la copii și adolescenți.

Profesorul James Palmer, director medical național în cadrul NHS England, a explicat că analiza a evidențiat lipsa unor dovezi suficient de solide pentru a susține continuarea acestui tip de tratament pentru persoanele sub 18 ani.

„Dovezile disponibile nu susțin utilizarea în continuare a hormonilor de masculinizare sau feminizare pentru tratarea incongruenței sau disforiei de gen la tinerii sub 18 ani”, a declarat acesta.

Potrivit oficialilor sistemului de sănătate britanic, decizia a fost luată în contextul unor evaluări medicale care au analizat atât eficiența, cât și riscurile potențiale asociate administrării acestor terapii la minori.

NHS England a anunțat că următorul pas va fi lansarea unei consultări publice referitoare la eliminarea acestor tratamente din protocolul standard pentru pacienții minori.

Consultarea va permite profesioniștilor din domeniul sănătății, organizațiilor interesate și publicului să își exprime opiniile înainte ca decizia finală să fie adoptată în mod oficial. Procesul face parte din procedura obișnuită a NHS atunci când sunt propuse modificări semnificative ale politicilor medicale.

În perioada consultării, autoritățile sanitare vor analiza feedbackul primit și vor decide dacă tratamentele hormonale pentru minorii cu disforie de gen vor fi eliminate definitiv din lista intervențiilor medicale standard sau dacă vor exista excepții în anumite situații.

Decizia NHS reflectă modul în care sistemul public de sănătate din Anglia utilizează evaluările științifice pentru a fundamenta politicile medicale. Revizuirile clinice sunt realizate pentru a analiza calitatea dovezilor existente privind eficiența și siguranța unor tratamente.

În cazul terapiilor hormonale pentru minorii transgender, analiza a concluzionat că cercetările disponibile nu oferă suficiente date pentru a susține utilizarea de rutină a acestor tratamente la persoane sub 18 ani.

Autoritățile medicale au subliniat că obiectivul acestor evaluări este asigurarea unor tratamente bazate pe dovezi și protejarea siguranței pacienților.

Procesul de consultare publică anunțat de NHS va contribui la stabilirea modului în care această politică va fi implementată în viitor