Chirurgii plasticieni din SUA recomandă oprirea operațiilor de schimbare de gen sub 19 ani

Societatea Americană a Chirurgilor Plasticieni a recomandat ca membrii săi să se abțină de la efectuarea procedurilor de schimbare de gen asupra pacienților tineri până la împlinirea vârstei de 19 ani, potrivit The New York Times.

Decizia marchează o schimbare semnificativă de poziție a organizației profesionale și intervine într-un context caracterizat de opoziție tot mai accentuată, atât la nivel statal, cât și federal, față de acest tip de intervenții medicale destinate minorilor.

Noua recomandare a societății contrastează cu pozițiile adoptate de majoritatea marilor asociații medicale din Statele Unite, care susțin o gamă largă de tratamente pentru adolescenții și tinerii care se confruntă cu disforie de gen.

Aceste tratamente includ administrarea de blocante ale pubertății, terapii hormonale și, în cazuri mai rare, intervenții chirurgicale.

În comunicatul său oficial, Societatea Americană a Chirurgilor Plasticieni a precizat că recomandările au fost motivate de ceea ce descrie drept o lipsă de cercetări de calitate privind efectele pe termen lung ale intervențiilor chirurgicale, precum mastectomiile, efectuate asupra pacienților tineri.

De asemenea, sunt menționate „dovezi emergente privind complicațiile tratamentului și potențialele efecte nocive”.

Anunțul a fost salutat de administrația Trump, care a transmis un comunicat în care a lăudat decizia organizației pentru „renunțarea la procedurile de respingere a sexului biologic în cazul copiilor”. Jim O’Neill, secretar adjunct pentru sănătate, a declarat:

„Astăzi marchează o nouă victorie pentru adevărul biologic în cadrul administrației Trump”.

Contextul juridic joacă, de asemenea, un rol important. Săptămâna trecută, un juriu din statul New York a dat câștig de cauză unei femei care a susținut că o mastectomie efectuată în adolescență a lăsat-o desfigurată.

Verdictul este considerat primul caz de malpraxis împotriva furnizorilor de îngrijiri medicale de tranziție de gen, intentat de un pacient care ulterior a regretat intervenția.

Kinnon Ross MacKinnon, cercetător în domeniul medicinei transgender la Universitatea York din Toronto, a declarat că noua poziție reflectă atât reacția politică tot mai puternică față de îngrijirea de afirmare a genului, cât și îngrijorările legate de răspunderea juridică a practicienilor.

„Mi-aș imagina că aceasta este o decizie potențial protectoare pentru domeniu, dar vine într-un moment în care vedem tot mai frecvent guverne din întreaga lume intervenind pentru a răspunde dezbaterilor și incertitudinilor existente”, a spus profesorul MacKinnon.

Poziția Societății Americane a Chirurgilor Plasticieni privind intervențiile chirurgicale de tranziție de gen pentru minori a evoluat semnificativ.

În 2019, ca reacție la inițiativele guvernamentale de restricționare a accesului la astfel de tratamente, organizația afirma că chirurgia plastică poate „ajuta pacienții cu disforie de gen să își alinieze corpul cu cine știu că sunt și să își îmbunătățească sănătatea mintală și starea generală de bine”.

În 2024, organizația a anunțat că își va reevalua poziția, invocând „incertitudini considerabile privind eficacitatea pe termen lung a intervențiilor chirurgicale toracice și genitale”.

Dr. Scot Glasberg, chirurg plastician și fost președinte al Societății Americane a Chirurgilor Plasticieni, a explicat că schimbarea de poziție a fost determinată de o analiză sistematică a cercetărilor existente. Potrivit acestuia, dovezile disponibile sunt limitate și de calitate scăzută.

„Nu există date care să sugereze că se poate prezice cine va beneficia de pe urma intervenției chirurgicale și cine va avea un rezultat negativ”, a declarat el.

„Acest lucru impune adoptarea unei abordări prudente, ceea ce înseamnă amânarea acestor intervenții până la vârsta de 19 ani.”

În declarația sa, Societatea Americană a Chirurgilor Plasticieni a subliniat că chirurgii plasticieni trebuie să își asume responsabilitatea pentru implicațiile pe termen lung ale dorinței unui pacient tânăr de a urma proceduri de tranziție de gen ireversibile.