Peste 2.400 de schimbări de gen în Berlin. Legea „Autodeterminării” nu ocolește minorii

Peste 2.400 de schimbări de gen în Berlin. Legea „Autodeterminării" nu ocolește minoriischimbare de gen
De la intrarea în vigoare a Legii Autodeterminării de Gen în noiembrie 2024, Berlin a înregistrat 2.407 persoane care și-au schimbat oficial genul sau au renunțat la înregistrarea acestuia, potrivit unui raport bazat pe o solicitare parlamentară a partidului Alternativa pentru Germania (AfD).

Legea a stârnit reacții puternice atât în Germania, cât și la nivel internațional, în special din partea grupurilor de apărare a drepturilor femeilor și copiilor.

Legea Autodeterminării de Gen și aplicarea ei

Potrivit noii legi, orice persoană poate să-și schimbe genul printr-o simplă declarație personală la biroul de evidență a populației, fără necesitatea unor rapoarte medicale sau proceduri judiciare.

O taxă de 35,50 euro se aplică, la care se adaugă costurile pentru actualizarea documentelor oficiale.

„Legea a eliminat practic garanțiile care, anterior, verificau cu atenție deciziile copiilor,” a explicat un expert în politici sociale citat de BZ.

De la intrarea în vigoare a actului normativ, 194 cazuri implică copii și adolescenți, inclusiv un copil de patru ani și 31 de minori sub 14 ani.

Aceasta a stârnit îngrijorări semnificative privind protecția minorilor, în timp ce adulții reprezintă majoritatea cazurilor.

Legea a fost promovată de coaliția de guvernare „semafor” din Germania și a fost considerată o reformă majoră în domeniul drepturilor de gen, permițând o abordare mult mai liberală decât precedentul sistem birocratic.

Ce spune raportul BZ

Raportul BZ arată că cele mai multe schimbări de gen s-au înregistrat în districtele Friedrichshain-Kreuzberg și Neukölln. Dintre adulți, 1.420 și-au schimbat genul din „masculin” în „feminin” sau invers, 488 au optat pentru „divers”, iar alți 488 au decis să renunțe la înregistrarea genului.

Șapte persoane au revenit ulterior la genul inițial, semnalând o posibilă opoziție față de ideologia de gen.

Legea a generat proteste internaționale încă din 1 noiembrie 2024, când zeci de manifestanți s-au adunat la ambasadele germane din întreaga lume.

proteste Berlin

proteste Berlin / sursa foto: captură video

Femei din peste 25 de țări au criticat Legea Autodeterminării de Gen, susținând că aceasta pune în pericol drepturile copiilor și ale femeilor.

„Este esențial să protejăm copiii și să nu permitem decizii care pot avea efecte pe termen lung fără evaluări adecvate,” a declarat o activistă pentru drepturile femeilor.

Impactul legii Autodeterminării de Gen

Impactul legii se resimte atât pe plan social, cât și economic. În plan regional, schimbările masive de gen ridică întrebări privind adaptarea documentelor oficiale, evidența statistică și sistemele de sănătate.

Oficialii germani avertizează că, pe termen lung, legea ar putea influența și educația și politicile de protecție a minorilor.

Potrivit analiștilor, modificările legislative reflectă o tendință europeană de liberalizare a drepturilor de gen, dar provoacă tensiuni în societățile tradiționaliste sau în grupurile preocupate de protecția minorilor.

„Este un moment definitoriu pentru Germania, care va stabili un precedent pentru alte state europene,” a afirmat un politolog german.

Pe măsură ce legea continuă să fie aplicată, monitorizarea efectelor sale asupra populației și a sistemelor administrative va fi esențială pentru evaluarea impactului real.

