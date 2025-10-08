Producția industrială a Germaniei a înregistrat cea mai mare scădere din ultimii ani

Producția industrială a Germaniei a scăzut în luna august cu 4,3% față de luna precedentă, o diminuare mai mare decât estimările inițiale și cea mai accentuată din martie 2022, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistică, citate de Reuters.

Analiștii chestionaţi de Reuters estimaseră o scădere de doar 1% a producției industriale din Germania, după un avans de 1,3% înregistrat în iulie. La nivel trimestrial, producția a fost cu 1,3% mai mică în perioada iunie-august comparativ cu cele trei luni anterioare.

Aceste date „cresc riscul unui nou trimestru de contracție a economiei germane”, a declarat economistul Carsten Brzeski de la banca ING, amintind că PIB-ul Germaniei a scăzut cu 0,3% în al doilea trimestru.

Un asemenea scenariu ar plasa țara într-o recesiune tehnică, situație în care activitatea economică se reduce două trimestre la rând, susțin analiștii.

Sectorul construcțiilor mecanice a scăzut cu 6,2%, după un avans de 9,2% în iulie, iar producția din industria farmaceutică s-a redus cu 10,3%.

Brzeski a afirmat că cifrele „extrem de dezamăgitoare” privind producția industrială din august cresc riscul unei noi perioade de contracție a economiei germane.

Producția din industria auto, principalul sector industrial al Germaniei, a scăzut în august cu 18,5% față de luna precedentă, din cauza închiderilor sezoniere ale fabricilor și a modificărilor de producție, potrivit Oficiului Federal de Statistică.

Cererea din Statele Unite, principalul partener comercial al Germaniei, a scăzut după mai multe luni în care companiile au făcut achiziții anticipate, pe fondul taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump.

„Chiar dacă pot interveni anumiţi factori punctuali, ne temem că scăderea puternică a producţiei industriale reflectă, de asemenea, într-o mare măsură, sfârşitul anticipării măsurilor vamale în Statele Unite”, a mai spus Brzeski.

Ralph Solveen, economist senior la Commerzbank, a declarat: „Cifrele de astăzi sunt o indicație suplimentară că economia germană aproape că nu a crescut deloc în al treilea trimestru.”

„Scăderea producției din luna august ne reamintește că industria încă se confruntă cu dificultăți, micile creșteri înregistrate la începutul anului fiind acum complet anulate, iar producția fiind cu 12% sub nivelul maxim atins în februarie 2023”, a declarat Franziska Palmas, economist senior pentru Europa la Capital Economics.