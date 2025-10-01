Rusia se pregătește să cumpere benzină din China, după ce atacurile cu drone i-au afectat producția

Autoritățile din Rusia au pregătit un pachet de măsuri pentru a importa benzină din China și alte țări asiatice, în încercarea de a acoperi deficitul provocat de atacurile ucrainene cu drone asupra unor rafinării majore, relatează The Moscow Times.

Consiliul Comisiei Economice Eurasiatice (CEE) a decis, marți, eliminarea taxelor de import pentru benzină, motorină, combustibil marin și combustibil pentru avioane. Măsura se aplică pe teritoriul Uniunii Economice Eurasiatice până la 30 iunie 2026. Hotărârea va intra în vigoare peste 10 zile și are legătură cu o „scădere a volumelor de producție”, a declarat ministrul CEE al Comerțului, Andrey Slepnev, citat de The Moscow Times.

Piața rusă de combustibil se confruntă în prezent cu un deficit de aproximativ 20% din consumul lunar de benzină, adică 400.000 de tone dintr-un total de 2 milioane, a declarat pentru ziarul Kommersant o sursă familiarizată cu echilibrul dintre cerere și ofertă.

Aceeași sursă a descris situația drept „critică”: după atacurile cu drone asupra rafinăriilor, cel puțin șase unități au fost nevoite să oprească total sau parțial activitatea, iar în septembrie producția de benzină a scăzut cu un milion de tone. Sursa citată de Kommersant atrage atenția că cele mai afectate sunt regiunile care se confruntau deja cu lipsuri, precum Crimeea și Orientul Îndepărtat.

În Crimeea, din 29 septembrie, autoritățile au impus restricții la vânzarea de benzină, limitând achiziția la maximum 30 de litri de persoană. Totodată, șeful regiunii, Serghei Aksyonov, a anunțat introducerea unor prețuri fixe: 70 de ruble pentru un litru de Ai-92, 76 de ruble pentru Ai-95 și 75 de ruble pentru motorină.

Penuria a afectat în primul rând benzinăriile independente, dintre care unele și-au suspendat complet activitatea. Situația a devenit dificilă și pentru rețelele de benzinării ale marilor companii petroliere, a declarat pentru Izvestia Pavel Bazhenov, președintele Uniunii Independente a Combustibilului.

El a menționat că problemele sunt vizibile în special în regiunile Kirov, Nijni Novgorod și Kostroma. Pentru a debloca piața combustibilului, guvernul rus a interzis exportul de benzină, iar marți a prelungit această măsură până la sfârșitul anului 2025, extinzând interdicția și la motorină.

Din iulie, Rusia și-a majorat semnificativ achizițiile de benzină din Belarus, cu 36% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Doar în septembrie, importurile au crescut cu 168% față de august. Totuși, volumele totale – 97.000 de tone în trei luni – acoperă mai puțin de 2% din cererea internă.

Surse citate de Kommersant cred că guvernul ar putea relaxa standardele de mediu pentru rafinării, astfel încât acestea să producă mai multă benzină.

Potrivit estimărilor Reuters, în august industria petrolieră rusă a pierdut 17% din capacitatea de rafinare din cauza atacurilor cu drone. Tot atunci, timpul total de nefuncționare al rafinăriilor a atins un record istoric de 23%, echivalent cu 6,4 milioane de tone.

Prețurile angro la benzină au urcat cu peste 40% de la începutul anului, potrivit sursei citate. Această evoluție are un impact direct asupra inflației, deoarece scumpirea combustibililor duce inevitabil la creșterea costurilor în agricultură, transport și logistică, ceea ce se reflectă în prețurile alimentelor și ale bunurilor de bază, a explicat Vladimir Chernov, analist la Freedom Finance Global.

El a subliniat că măsurile administrative stricte nu rezolvă problemele fundamentale ale industriei, astfel că presiunea inflaționistă va continua și în lunile următoare.

În dimineața zilei de 1 octombrie, un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol din Yaroslavl, una dintre cele mai mari din Rusia, a anunțat guvernatorul regiunii, Mihail Evraev.

„Locuitorii erau îngrijorați că acest lucru ar putea fi rezultatul unui atac cu drone inamice. Dar ceea ce s-a întâmplat nu are nimic de-a face cu asta. Nu au fost înregistrate atacuri cu drone astăzi”, a scris Evraev pe Telegram.

De la începutul lunii august, armata ucraineană a atacat constant rafinăriile rusești cu drone, vizând peste 20 de unități. Cel puțin 16 din cele 38 de rafinării din Rusia au fost afectate, printre ele cele din Ryazan, Saratov, Samara, Volgograd, Ilsky, Ufa și regiunea Leningrad, care asigură împreună până la 20% din capacitatea de procesare.