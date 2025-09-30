SUA accelerează producția de rachete pentru un potențial conflict cu China

Producția de Rachete este subiectul unei urgențe naționale la nivelul Departamentului Apărării al Statelor Unite, unde oficialii militari, alarmați de stocurile insuficiente de armament necesare unui potențial conflict viitor cu China, presează furnizorii să dubleze sau chiar să cvadrupleze ritmul de asamblare, potrivit Wall Street Jurnal.

Această mobilizare fără precedent se desfășoară printr-o serie de întâlniri la nivel înalt între liderii Pentagonului și reprezentanții de top ai marilor producători de sisteme de apărare, marcând o schimbare radicală de ritm.

Implicarea directă a subsecretarului Apărării, care conduce Consiliul de Accelerare a Munițiilor și contactează săptămânal executivii companiilor, subliniază gravitatea situației și relevanța strategică a efortului.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a confirmat:

„Președintele și secretarul Apărării explorează căi extraordinare pentru a extinde puterea noastră militară și a accelera producția de muniții,” confirmând că efortul este o colaborare esențială cu liderii industriei de apărare.

Preocuparea majoră a Pentagonului vizează scenariul unui conflict major în regiunea Pacificului, unde o confruntare cu China ar necesita un volum masiv și susținut de muniții de înaltă precizie.

Evaluările interne au arătat că stocurile actuale ar fi epuizate rapid, lăsând forțele armate americane vulnerabile într-un război de uzură.

Această trezire la realitate a declanșat o campanie agresivă de accelerare a Producției de Rachete, vizând 12 sisteme critice, considerate esențiale pentru descurajarea și, dacă este necesar, contracararea capabilităților chinezești.

Pentru a pune bazele acestei inițiative, Departamentul Apărării a convocat, în luna iunie, o masă rotundă crucială la Pentagon, la care au participat nu doar giganți consacrați ai industriei de apărare, ci și nou-veniți pe piață, precum și furnizori cheie de componente vitale, cum ar fi propulsorul de rachete și bateriile specializate.

Prezența secretarului Apărării și a șefului Statului Major Întrunit la eveniment a subliniat importanța strategică și nivelul de angajament al conducerii militare superioare.

Acest efort, denumit Consiliul de Accelerare a Munițiilor, este condus cu o implicare neobișnuit de directă a conducerii Pentagonului.

Un oficial de rang înalt din cadrul apărării, cu o cunoaștere aprofundată a inițiativei, a menționat că scopul nu este doar de a crește numărul de rachete, ci de a construi o bază industrială mai rezistentă și mai flexibilă, capabilă să facă față unui surge de cerere pe termen lung.

Lista celor 12 arme critice asupra cărora se concentrează acest efort include sisteme cheie de apărare aeriană și de atac, demonstrând o orientare clară către nevoile unui conflict aerian și maritim de înaltă intensitate.

Printre acestea se numără rachetele interceptoare Patriot, rachetele antinavă cu rază lungă de acțiune (LRASM), rachetele Standard Missile-6 (SM-6), rachetele Precision Strike Missiles (PrSM) și rachetele de atac aer-sol Joint Air-Surface Standoff Missiles (JASSM).

Faptul că sistemul Patriot este menționat ca o prioritate deosebită subliniază dificultățile întâmpinate de Lockheed Martin în a ține pasul cu cererea globală în creștere, generată, parțial, și de conflictul din Ucraina.

Deși obiectivul de a accelera Producția de Rachete este unanim susținut la nivel strategic, implementarea sa întâmpină obstacole majore, care generează îngrijorări serioase atât în interiorul guvernului, cât și în rândul partenerilor industriali.

Unul dintre cele mai presante aspecte este ciclul lung de producție. O rachetă individuală, de înaltă precizie, poate necesita până la doi ani pentru a fi asamblată complet, din cauza complexității lanțului de aprovizionare și a proceselor riguroase de testare și calificare.

Mai mult, aducerea de noi furnizori sau linii de producție în ecuație nu este un proces instantaneu; poate dura câteva luni și sute de milioane de dolari pentru a testa și a califica armele produse de aceștia ca fiind suficient de sigure și de fiabile pentru utilizarea de către forțele armate americane.

Al doilea obstacol, poate cel mai important, este finanțarea. Administrația a semnat deja o lege importantă care a alocat 25 de miliarde de dolari suplimentari pentru muniții pe o perioadă de cinci ani.

Cu toate acestea, analiștii de apărare sunt de părere că atingerea țintelor agresive stabilite de Pentagon ar necesita alte zeci de miliarde în plus.

Așa cum a subliniat un expert în muniții de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale:

„Companiile nu construiesc aceste lucruri pe stoc. Ele așteaptă ca guvernul să le pună sub contract. Trebuie să existe o expresie de sprijin cu bani. Nu pot fi doar cuvinte.”

Această prudență din partea industriei este de înțeles. Contractorii de apărare, precum Lockheed Martin și Raytheon (RTX), au răspuns deja prin angajarea de personal suplimentar, extinderea spațiilor de producție și dezvoltarea stocurilor de piese de schimb în anticiparea unei cereri sporite.

Totuși, unii furnizori se arată reticenți să facă investiții majore – precum construirea de noi fabrici – pentru comenzi care nu sunt încă finanțate integral și contractate ferm de guvern.

Președintele și directorul executiv al companiei-mamă RTX, un gigant în Producția de Rachete, a exprimat clar această poziție într-o scrisoare oficială către Pentagon.

Acesta a menționat că, deși compania este pregătită să coopereze pentru a crește producția, este nevoie de bani suplimentari și angajamente ferme din partea Pentagonului pentru a cumpăra mai multe muniții.

Citatul cheie din scrisoare sublinia:

„Semnalarea puterii cererii pentru aceste muniții critice către baza de aprovizionare prin extinderi de Programe de Înregistrare... și finanțare pentru sprijin este necesară.”

Acest lucru înseamnă că industria are nevoie de contracte multianuale garantate pentru a justifica investițiile masive de capital necesare pentru atingerea ratelor de producție cvadruple.

Efortul actual de accelerare a Producției de Rachete nu este unul izolat, ci reprezintă o culme a îngrijorărilor acumulate de oficialii militari americani încă de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Conflictul european a servit ca o „trezire la realitate” privind capacitatea Statelor Unite de a intensifica rapid producția de arme.

Un fost subsecretar al Apărării a recunoscut la acea vreme:

„Am permis liniilor de producție să se răcească, am urmărit cum piesele au devenit învechite și am văzut furnizorii de la nivelurile inferioare consolidându-se sau ieșind complet din afaceri.”

Sub administrația anterioară, s-au lansat eforturi pentru a crește ratele de producție a munițiilor și pentru a netezi blocajele din lanțul de aprovizionare.

Cu toate acestea, chiar și acele comenzi de rachete noi nu au reușit să țină pasul cu utilizarea vertiginoasă a interceptoarelor costisitoare, în special Patriot, necesare pentru apărarea Ucrainei împotriva bombardamentelor rusești.

Nevoia de accelerare a Producției de Rachete a devenit și mai presantă după evenimentele din Orientul Mijlociu.

Conflictul de 12 zile dintre Israel și Iran a implicat lansarea a sute de rachete de înaltă performanță de către forțele americane și aliați pentru a apăra bazele și spațiul aerian, epuizând și mai mult arsenalul de rachete al SUA.

Acest dublu șoc strategic — uzura din Ucraina și răspunsul la Iran — a consolidat convingerea că Statele Unite au nevoie urgentă de mai multe rachete interceptoare pe stoc pentru a proteja bazele și aliații din întreaga regiune Pacificului.

Consiliul de Accelerare a Munițiilor nu se limitează doar la a cere cifre mai mari; structura sa de solicitări arată o viziune strategică pe termen mediu și lung.

O cerere timpurie de informații (RFI) transmisă producătorilor la masa rotundă din iunie le-a cerut acestora să detalieze cum ar putea ajunge la o producție de 2,5 ori volumul actual, prin măsuri luate pe parcursul următoarelor șase, 18 și 24 de luni.

Acest eșalonare indică o recunoaștere a faptului că o creștere imediată, drastică, este imposibilă, dar planificarea pe termen mediu este esențială.

Mai mult, armata a solicitat furnizorilor să descrie modalități prin care ar putea atrage capital privat nou și, eventual, licenția tehnologia lor către producători terți.

Acest aspect este crucial. În loc să se bazeze exclusiv pe bugetul guvernamental, Pentagonul caută soluții inovatoare de finanțare și diversificare a bazei industriale – un semn clar că actuala capacitate de producție este considerată structural insuficientă pentru cerințele geopolitice actuale.

Un exemplu concret al efortului de accelerare a Producției de Rachete este cel al sistemului Patriot PAC-3. Armata a acordat recent companiei Lockheed un contract de aproape 10 miliarde de dolari pentru a produce aproximativ 2.000 de rachete PAC-3 în perioada fiscală 2024-2026.

Ținta finală a Pentagonului este însă mult mai ambițioasă: furnizorii ar trebui să poată produce același număr de rachete Patriot în fiecare an, ceea ce reprezintă aproape de patru ori rata actuală de producție.

Realizarea acestui obiectiv cvadruplu pentru un sistem atât de complex ca Patriot necesită nu doar bani, ci și o coordonare fără precedent a lanțului de aprovizionare, de la materiile prime (precum titanul și aliajele speciale) până la componentele electronice sensibile.

Experții avertizează că, fără o intervenție guvernamentală puternică pentru stimularea sub-furnizorilor de nivelul doi și trei, giganții din domeniul apărării nu vor putea accelera singuri.

În esență, efortul Pentagonului de a forța accelerarea Producției de Rachete este o recunoaștere a faptului că strategia militară pe termen lung nu poate fi susținută de capacitatea industrială pe timp de pace.

Războaiele moderne, în special cele care implică actori statali de mare putere, consumă muniții de precizie la o rată care depășește cu mult previziunile anterioare.

Tensiunea dintre dorințele politice de a construi rapid un arsenal uriaș și realitățile economice și de inginerie ale industriei de apărare este evidentă.

Pe de o parte, există o urgență strategică incontestabilă dictată de ascensiunea Chinei și de crizele globale. Pe de altă parte, companiile private funcționează pe baza unor decizii de investiții raționale, care necesită garanții financiare guvernamentale pe termen lung pentru a justifica riscurile.

Soluția, așa cum o văd analiștii, nu constă doar în contracte spot (pe termen scurt), ci în programe de achiziții multianuale, care oferă industriei vizibilitate și stabilitate.

Această stabilitate le permite companiilor să investească în automatizări, să angajeze și să specializeze mii de noi muncitori și să își extindă fizic fabricile, știind că cererea guvernamentală nu va dispărea odată cu un ciclu electoral.

Astfel, deși Producția de Rachete este acum în centrul atenției, adevărata bătălie se dă în Congres și în negocierile de contracte, unde „cuvintele” trebuie transformate în „bani” pentru a construi un scut de apărare suficient de puternic pentru a face față orizontului tensionat al viitorului.