Prețul carburanților, 29 septembrie. Stațiile de alimentare cu cele mai mici tarife la benzină, motorină și GPL

Prețul carburanților afișat în stațiile de alimentare din România se mențin, în linii mari, la același nivel ca în săptămâna precedentă. Conform datelor centralizate de platforma de monitorizare peco-online.ro, nu au fost înregistrate modificări semnificative în ceea ce privește costul benzinei standard, al motorinei sau al GPL auto.

Rețeaua de benzinării Socar oferă cele mai mici tarife pentru benzina standard (Benzina 95) în mai multe orașe din România. Potrivit celor mai recente date, cel mai redus preț a fost înregistrat în Onești, unde un litru de benzină se vinde cu 7,46 lei.

În Sânnicolau Mare, prețul ajunge la 7,47 lei pe litru, iar în Târgoviște se situează la 7,48 lei. Alte orașe unde se mențin tarife competitive includ Timișoara și Iași, cu 7,50 lei/litru, în timp ce în Târgu Cărbunești, Motru și Brăila prețul este de 7,51 lei/litru.

Lista continuă cu stațiile din Darabani și din zona Divizia 9 Cavalerie din Timișoara, unde prețul este de 7,52 lei/litru. În Salonta și Târgu Jiu, benzina standard se comercializează la 7,53 lei/litru.

Aceste valori reflectă tendințele de pe piața carburanților la final de septembrie și indică o ușoară variație regională, chiar și în cadrul aceleiași rețele de distribuție.

Pe data de 29 septembrie 2025, cea mai accesibilă motorină standard disponibilă pe piața din România se găsește la stația Socar din municipiul Onești, unde prețul afișat este de 7,54 lei pe litru.

În ceea ce privește motorina standard de la aceluiași distribuitor, tarifele diferă ușor în funcție de regiune. La Onești, prețul acestui tip de carburant este de 7,67 lei/litru, în timp ce în alte orașe precum Brăila, Târgu Cărbunești, Darabani sau Motru, se situează în jurul valorii de 7,69 – 7,70 lei/litru.

Alte stații de alimentare care practică prețuri similare pentru motorină includ unitățile din Constanța, Iași, Sânnicolau Mare și Târgoviște, unde litrul de carburant costă 7,72 lei. La Sibiu și Salonta, acest tip de motorină este comercializat cu 7,73 lei/litru.

Cel mai mic tarif pentru un litru de GPL auto înregistrat în rețeaua națională aparține stațiilor Socar din Focșani și Slobozia, unde combustibilul alternativ este comercializat la prețul de 3,59 lei/litru.

Pe lângă aceste două locații, mai multe stații din țară oferă GPL la un preț ușor mai ridicat, de 3,64 lei/litru. Printre orașele în care se aplică acest tarif se numără Cluj-Napoca (stația de pe strada Traian Vuia), Suceava, Oradea (zona Clujului), Sibiu (lângă aeroport), Botoșani (pe străzile Independenței și Eminescu), precum și Vatra Dornei (zona Roșu).

Conform datelor actualizate pentru data de 29 septembrie 2025, cea mai accesibilă ofertă se regăsește la stațiile din Onești, unde litrul de motorină premium este afișat la prețul de 8,07 lei.

Pe locurile următoare în clasamentul național al celor mai mici tarife la acest tip de carburant se situează stațiile Socar din Brăila (8,09 lei/litru), Târgu Cărbunești și Motru, ambele cu un preț de 8,10 lei/litru. În alte orașe, precum Târgoviște, Constanța și Sânnicolau Mare, motorina premium este comercializată la un tarif de 8,12 lei/litru.

Următoarele orașe cu prețuri apropiate sunt Suceava, Oradea, Salonta și Sibiu, unde prețul se ridică la 8,13 lei/litru. Menționăm că în municipiul Sibiu, acest tarif este valabil în două locații diferite: pe strada Turnișor și pe strada Semaforului.