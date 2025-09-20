Cum spărgeau românii benzinării în Spania? Victimele erau terifiate

Dezvăluiri halucinante au fost făcute pe tiktok de către unul dintre românii care a spart benzinării pe bandă rulantă în Spania. Victimele ajunseseră să se roage să nu mai fie călcate de hoți.

Unul dintre cei care au participat la jafurile din Spania a povestit pe tiktok cum decurgeau jafurile. Oamenii care le picau victime ajunseseră să fie disperați. Cu toate acestea absolut nimic nu părea să îi înduplece pe infractori. Cel puțin așa susține unul dintre ei. ”O luam așa Cordoba, Sevilla, Cadiz, Cuerva, am rupt toată Spania în două. Erau benzinării din alea care se închideau la 10 noapte. La ora 10 se închideau.

Eu stăteam pe burtă, între auto-benzi era gardul ăla viu. Ne lăsau cu mașina, în gardul ala, în boscheți. Treceau mașini și pe o parte și pe cealaltă. Acolo stăteam pitiți. Vedeam omul când închide benzinăria. Nici nu apuca bine să își pună că știam, avea 30 de kilometri până se putea întoarce înapoi la benzinărie. Și poliția, și oricine, trebuia să facă bucla la 30 de kilometri. Drept urmare le spărgeam fără nicio jenă”, a explicat acesta pe tiktok.

Ba mai mult au spart de mai multe ori aceiași benzinărie. Și în ciuda rugăminților victimelor nu s-au oprit. Din contră! ”Am spart și de două ori aceiași benzinărie. Uneori era afișe pe care scriau: nu am bani, nu aveți ce să luați. Erau afișe mari pe geamuri mari, că îi terorizasem. Nici nu mai închideau gratiile.

Și chiar și așa tot spărgeam benzinăria și luam mașina aia de țigări. Tot luam 3000 de euro din aia și țigările”, a explicat omul în cauză. Aceste jafuri aveau loc acum câțiva ani în anumite zone ale Spaniei, pe centurile orașelor. Hoții profitau că benzile erau separate, iar șoferilor le era greu să întoarcă. Inclusiv poliția trebuie să facă toată bucla pentru a ajunge pe partea de carosabilă potrivită.