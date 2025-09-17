Individ urmărit internațional pentru jafuri armate, prins de Poliția Capitalei

Un bărbat dat în urmărire internațională pentru jafuri armate și furturi din magazine de electronice a fost prins de polițiști în Sectorul 6 al Bucureștiului. Constantin Cosmin Marius, cunoscut sub porecla „Petita”, a fost ridicat marți seară de la priveghiul unui membru al clanului „Giuleștenii”. „În momentul în care a observat prezența forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă”, a anunțat Poliția Capitalei.

Poliția Capitalei a anunțat că, în jurul orei 21.00, bărbatul de 34 de ani a fost găsit într-o locuință din Sectorul 6. Când a observat polițiștii, acesta a încercat să fugă, dar a fost prins și imobilizat imediat, au transmis autoritățile.

„În momentul în care a observat prezența forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă, însă a fost prins și imobilizat imediat de polițiști”, au anunțat polițiștii.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 6, sprijiniți de jandarmi și de echipaje ale Secției 20.

„Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul ferm în protejarea comunității și în aplicarea legii cu responsabilitate și rigurozitate. Această acțiune subliniază determinarea și profesionalismul polițiștilor bucureșteni, care acționează ferm pentru a depista și aduce în fața justiției persoanele urmărite internațional”, a mai anunțat Poliția Capitalei.

Pe numele lui „Petita”, autoritățile din Belgia au emis pe 3 septembrie 2025 un mandat european de arestare pentru mai multe furturi. Potrivit adevarul.ro, ar fi vorba despre spargeri realizate prin efracție, forțare sau folosirea unor chei false, având ca țintă sucursale ale unor magazine de electronice.

„Furturile implică tablete și smartphone-uri, fiind acțiuni organizate sau chiar armate”, au mai spus aceleași surse.

După ce a fost prins, bărbatul a fost dus la sediul poliției și preluat de Serviciul de Investigații Criminale. El a fost prezentat procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, care a dispus reținerea pentru 24 de ore, iar ulterior a fost încarcerat în Arestul Poliției Capitalei.

Astăzi, suspectul a fost prezentat Parchetului Curții de Apel București pentru continuarea procedurilor specifice mandatului european de arestare.