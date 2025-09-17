FBI a lansat o amplă anchetă contra Republicanilor în mandatul Biden. Ce este „Arctic Frost”

Dosare declasificate și prezentate marți în Senatul american arată că, în mandatul lui Biden, FBI a investigat, sub numele de cod „Arctic Frost”, aproape 100 de persoane și organizații cu legături republicane, inclusiv Turning Point USA, al cărei fondator a fost Charlie Kirk.

Documentele au fost publicate de senatorul Chuck Grassley (Republican, Iowa), președintele Comisiei Juridice, în cadrul unei audieri privind activitatea Biroului Federal de Investigații.

Potrivit fișierelor declasificate, ancheta a debutat în aprilie 2022, în timpul mandatului directorului FBI Christopher Wray, și a vizat „aproximativ 92 de entități și persoane cu legături republicane”.

Documentele menționează că obiectivele anchetei au inclus „pretinse afirmații false privind fraude electorale, scheme de electori falși, procese frivole, fraude financiare și presiuni asupra oficialilor statali pentru a inversa rezultatele votului.”

„Arctic Frost a fost mult mai amplă decât o simplă chestiune electorală.

Investigația s-a extins asupra organizațiilor republicane. Pe acea listă politică era inclus și unul dintre grupurile lui Charlie Kirk, Turning Point USA”, a spus Grassley în deschiderea ședinței.

Printre organizațiile vizate s-a numărat Turning Point USA, grup de tineret conservator cunoscut la nivel național. Cofondatorul său, Charlie Kirk, a fost ucis pe 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment universitar din Utah.

Dosarele FBI nu explică motivul includerii organizației în anchetă. „Baza pentru includerea TPUSA pe listă rămâne neclară”, se arată într-unul dintre rapoartele interne.

În urma morții lui Kirk, mai mulți oficiali republicani au cerut o reacție mai dură la adresa grupurilor radicale.

Vicepreședintele JD Vance a declarat: „Vom insista asupra unui răspuns ferm din partea autorităților împotriva organizațiilor care promovează violența politică.”

Jeffrey Clark, fost oficial DOJ, menționat în documentele Arctic Frost, a reacționat pe platforma X: „Aceste dosare dovedesc că am fost vizat. Mi-au verificat chiar și tranzacțiile financiare, fără justificare.”

Potrivit fișierelor, ancheta a fost derulată „în coordonare cu Departamentul de Justiție, Arhivele Naționale și Serviciul Poștal al Statelor Unite.”

În noiembrie 2022, cazul a fost transferat procurorului special Jack Smith, însă dosarele deschise ulterior împotriva lui Donald Trump nu au ajuns în instanță și au fost respinse după alegerile din 2024.

Grassley a precizat că publicarea acestor informații ridică întrebări serioase despre rolul instituțiilor federale: „Este nevoie de o transparență totală. Cetățenii trebuie să știe dacă resursele FBI au fost folosite în mod corespunzător sau nu.”

Declasificarea documentelor este așteptată să reînvie dezbaterile din Congres privind supravegherea agențiilor federale și limitele anchetelor cu implicații politice majore.