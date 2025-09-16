FBI nu exclude un complot mai amplu. Charlie Kirk, ținta unui atac ideologic

FBI a confirmat luni că principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost arestat, însă ancheta continuă pentru a stabili dacă acesta a acționat singur sau în cadrul unui plan mai amplu.

„Dacă acest lucru a fost un efort mai amplu, dacă a existat vreun ajutor sau sprijin, fie financiar sau cineva care știa și nu a raportat, investigăm,” a declarat Dan Bongino pentru Fox News.

Deși un singur suspect se află în custodie, FBI analizează toate pistele.

Bongino a precizat: „Nu va rămâne nicio piatră neîntoarsă.”

Ancheta include persoane care ar fi putut ști despre atac sau să-l fi sprijinit indirect. Imaginile video surprinse la locul faptei, care arată suspectul sărind de pe un acoperiș imediat după tragerea mortală, au fost cruciale.

„Când te uiți la video, pare că arma este fie în rucsac, fie asupra lui. Aici am obținut o parte semnificativă a probelor criminalistice, care a fost cheia pentru rezolvarea cazului,” a explicat Bongino.

Ancheta relevă că suspectul își exprimase intențiile violente înainte de atac.

„Vedeți asta des în cazurile de violență țintită, asasinate, împușcături în școli, unde individul își exprimă în prealabil dorința de a face aceste lucruri. Pare că a fost și cazul acesta,” a spus Bongino.

Familia și colegii suspectului au relatat că acesta devenise tot mai retras și mai radicalizat politic în perioada dinaintea asasinatului lui Kirk.

„Se pare că ideologia l-a preluat complet și că era hotărât să-l facă pe Charlie ținta sa, iar oamenii ar fi putut ști asta în avans,” a adăugat Bongino.

Detaliile anchetei indică, de asemenea, că muniția folosită avea gravuri care sugerează motive politice, consolidând ideea unui atac ideologic.

Bongino a confirmat că, deși ancheta este încă în desfășurare, motivul este clar: „Este destul de evident că acesta a fost un atac motivat ideologic.”

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, se afla în campusul Universității din Utah pe 10 septembrie, în cadrul turneului „American Comeback Tour,” când a fost împușcat mortal.

„Charlie Kirk este un comentator conservator care, din păcate și tragic, și-a pierdut viața sub un banner care cerea oamenilor să-și conteste ideile, chiar esența republicii noastre constituționale,” a declarat Bongino.

Adjunctul directorului FBI a subliniat că agenția rămâne angajată în transparență și analiză completă a cazului: „Vom continua să investigăm dacă a existat vreun ajutor sau sprijin. Nimeni care ar fi putut să-l ajute indirect nu va fi omis.”

Atacurile politice motivate ideologic continuă să reprezinte o preocupare majoră, iar comunitatea americană a rămas în stare de șoc după pierderea lui Kirk.