Tyler Robinson, dus în instanță. Probele FBI, prezentate judecătorului

Presupusul asasin al lui Charlie Kirk va fi prezentat astăzi în instanță. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, urmează să fie acuzat pentru uciderea lui Kirk prin folosirea unei arme de foc. Se pare că va fi cerută pedeapsa cu moartea pentru el.

Ancheta, potrivit lui Kash Patel, a strâns probe clare. Directorul FBI a făcut mai multe precizări pentru presa americană, după ce a fost atacat și criticat că durează prea mult informarea despre dovezile care îl indică pe Tyler Robinson ca trăgătorul care l-a împușcat pe Kirk în campusul Universității din Utah.

De asemenea, Patel s-a confruntat cu o serie de critici pentru modul în care a gestionat investigația, presupusul criminal fiind arestat după 48 de ore și abia după ce tatăl său l-a predat autorităților. Anterior, ofițerii reținuseră doi suspecți – anunțați de directorul FBI și de guvernatorul statului Utah – eliberați după câteva ore de audieri.

A circulat și o știre, ce poate fi falsă, deoarece nu s-a găsit nimic să o susțină. S-a spus că, în timp ce autoritățile căutau suspectul care l-a împușcat miercuri seara pe Kirk, Patel lua masa într-un restaurantul elegant din New York. Postul NBC News a anunțat că informația i-a parvenit de la două surse, dar nu s-a obținut nicio confirmare.

Kash Patel, directorul FBI, a răspuns criticilor, declarând că „nu va stiliza dovezile" și că "informațiile vor ieși la iveală". El era programat să apară la Capitol Hill în această săptămână, înainte de a se produce tragedia din Utah. Fără îndoială, va fi luat la întrebări și se va confrunta în direct cu criticii săi cu privire la comportamentul agenției sale în timpul căutării criminalului.

Informații despre probele stânse de FBI

Probele ADN l-au legat direct pe Tyler Robinson de locul unde s-a ascuns atacatorul, dar și de prosopul cu care fusese acoperită arma abandonată în pădure.

Directorul FBI, Kash Patel, a dezvăluit că Robinson a lăsat o notiță în care scria că are „ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk” și că „o va face”. Biletul a fost descoperit în locuința sa, dar între timp fusese distrus. Totuși, anchetatorii susțin că au reușit să confirme conținutul lui prin probe criminalistice.

„De atunci am aflat conținutul biletului – chiar dacă acesta a fost distrus – am găsit dovezi criminalistice ale biletului și am confirmat conținutul acestuia datorită atitudinii noastre în timpul interogatoriului la FBI”, a explicat Patel pentru Daily Mail.

Martori audiați atât de FBI, cât și de forțele de ordine locale și regionale au oferit informații care îl identifică pe Tyler Robinson ca asasin.

Declarațiile tatălui lui Robinson și cele ale prietenului trans cu care locuia au contribuit la prinderea și acuzarea lui Tyler.

Președintele Trump îl apără pe directorul FBI

Kash Patel a fost confirmat de Senatul SUA în funcția de director FBI cu un vot de 51 la 49 pe 20 februarie 2025, la o lună după ce Donald Trump a fost învestit pentru un al doilea mandat.

Președintele Trump a avut o viziune diferită asupra modului în care s-a desfășurat vânătoarea: "Sunt foarte mândru de FBI. Kash – și toți ceilalți – au făcut o treabă grozavă", a declarat Trump pentru Fox News.

"Provoc pe oricine să găsească un director care să fi fost mai transparent și mai dispus să lucreze cu mass-media cu cazuri de profil înalt sau cu orice cazuri pe care FBI le gestionează decât am fost noi sub conducerea mea".

Până acum, cea mai controversată măsură a lui Patel a fost refuzul agenției de a publica toate dosarele legate de Jeffrey Epstein. Atât Kash Patel, cât și Donald Trump au promis anterior că vor publica dosarele Epstein.