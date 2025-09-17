Justitie

Polițiștii SICE au efectuat percheziții în București și Ploiești într-un dosar de înșelăciune

Polițiștii SICE au efectuat percheziții în București și Ploiești într-un dosar de înșelăciuneSursă foto: Captură de ecran Youtube
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova au efectuat miercuri dimineață percheziții în două județe din România, unde au identificat mai multe operațiuni financiare suspecte. Forțele de ordine au intervenit la trei locații aflate în municipiile București și Ploiești, într-o anchetă privind infracțiuni de înșelăciune și fals informatic.

Polițiștii din Prahova au efectuat percheziții într-un dosar de înșelăciune și fals informatic

Polițiștii din Prahova au efectuat percheziții la trei adrese din București și Ploiești, ca parte a unei anchete privind inginerii financiare. Operațiunile, desfășurate în două județe, au scos la iveală suspiciuni de înșelăciune și fals informatic.

O persoană este acuzată că a falsificat extrase de cont pentru a obține mărfuri în valoare de 114.000 de lei, în mod fraudulos și ilegal. În urma descinderilor, două persoane au fost conduse la audieri pentru clarificarea implicării lor în aceste fapte.

Suspecții au fost conduși la audieri în urma descinderilor, cu sprijinul forțelor speciale

Două persoane suspectate de implicare în acest caz au fost conduse la audieri în urma descinderilor efectuate de polițiștii din Prahova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind infracțiuni financiare și falsuri informatice

Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din Serviciul de Acțiuni Speciale și al specialiștilor Serviciului Criminalistic, care au contribuit la ridicarea probelor și la desfășurarea acțiunii în condiții de siguranță.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina

Cercetările în dosarul privind înșelăciunea și falsul informatic sunt în plină desfășurare și sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. Autoritățile depun eforturi pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili cu exactitate modul în care au fost comise faptele

Oamenii legii vor evalua amploarea prejudiciului, urmărind atât tragerea la răspundere a inculpaților, cât și recuperarea bunurilor sau a sumelor de bani obținute prin aceste fraude.

 

