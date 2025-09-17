Polițiștii SICE au efectuat percheziții în București și Ploiești într-un dosar de înșelăciune

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova au efectuat miercuri dimineață percheziții în două județe din România, unde au identificat mai multe operațiuni financiare suspecte. Forțele de ordine au intervenit la trei locații aflate în municipiile București și Ploiești, într-o anchetă privind infracțiuni de înșelăciune și fals informatic.

O persoană este acuzată că a falsificat extrase de cont pentru a obține mărfuri în valoare de 114.000 de lei, în mod fraudulos și ilegal. În urma descinderilor, două persoane au fost conduse la audieri pentru clarificarea implicării lor în aceste fapte.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din Serviciul de Acțiuni Speciale și al specialiștilor Serviciului Criminalistic, care au contribuit la ridicarea probelor și la desfășurarea acțiunii în condiții de siguranță.