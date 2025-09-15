Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie

Republica Moldova. Zece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor acțiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți. Dosarul vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Potrivit CNA, în total au fost efectuate 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice din întreaga țară. În urma acestora, ofițerii au ridicat sume considerabile de bani în diverse valute. Totodată dispozitive electronice de stocare, înscrisuri de ciornă și documente relevante pentru anchetă.

Conform probatoriului, factori de decizie afiliați unei formațiuni politice, membri și simpatizanți ai acesteia ar fi pus în aplicare un plan infracțional de recrutare a alegătorilor. Acestora li s-ar fi promis bani, bunuri sau servicii pentru a-și exprima votul într-un anumit mod, favorabil formațiunii vizate.

Anchetatorii au documentat și tranzacții suspecte cu bani și monede virtuale, folosite pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor. Suma totală implicată urmează a fi stabilită pe parcursul investigațiilor. Cele zece persoane reținute au fost plasate în izolatoarele de urmărire penală din țară.

Investigațiile oamenilor legii sunt în desfășurare. Autoritățile precizează că, de la începutul actualei campanii electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții. De asemenea au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală.

Potrivit ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite, nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile. Oficialul a subliniat că scopul acestor provocări este de a suprasolicita forțele de ordine și de a destabiliza procesul democratic.

Misail-Nichitin a precizat că instituțiile de aplicare a legii vor continua să acționeze „coordonat și fără ezitare” pentru a preveni corupția electorală, a sancționa protestele plătite și a combate tentativele de destabilizare a procesului electoral.