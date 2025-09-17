Zece inculpați, toți încarcerați, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc în închisori

Zece inculpați, aflați în penitenciare, sunt cercetați de DIICOT „pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive”.

Pe 16 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Pitești au înaintat Tribunalului Argeș o solicitare privind arestarea preventivă a zece persoane, suspectate de implicare în activități de criminalitate organizată și trafic de droguri.

Cei zece inculpați – o femeie și nouă bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 54 de ani – se află deja încarcerați în diferite unități de detenție, unde execută pedepse privative de libertate.

Conform anchetatorilor, aceștia sunt cercetați „pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive”.

În cursul anului 2025, patru inculpați – trei bărbați și o femeie – alături de un suspect aflat în detenție într-un penitenciar din Ungaria, au fost implicați în constituirea unei grupări infracționale organizate. Scopul declarat al activității acestora era obținerea de profituri ilegale prin distribuirea de droguri de mare risc și substanțe psihoactive în interiorul unităților de detenție.

Potrivit anchetatorilor, fiecare membru al rețelei avea atribuții precise. Doi dintre aceștia se ocupau de achiziționarea și trimiterea substanțelor interzise, disimulate în corespondență, în timp ce ceilalți trei, încarcerați în diferite penitenciare, identificau potențiali consumatori printre ceilalți deținuți.

Ancheta derulată de autorități a scos la iveală implicarea a șapte inculpați și șase suspecți în activități de procurare, deținere, manipulare și distribuire de substanțe psihoactive, respectiv MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA și MDMB-BUTINACA.

Potrivit datelor obținute în urma investigațiilor, drogurile erau expediate sub forma unor coli impregnate cu substanțe interzise, trimise prin corespondență către persoane aflate în detenție.

Prețul impus de distribuitori varia între 1.000 și 1.500 de lei, în funcție de cantitatea solicitată și de relația dintre vânzători și destinatari. Sumele erau achitate, în general, de membri ai familiilor consumatorilor, prin transferuri bancare. În anumite situații, substanțele au fost oferite ca metodă de compensare a unor datorii.

În urma unei anchete penale coordonate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, au fost descoperite și confiscate mai multe „scrisori” care conțineau droguri de mare risc și substanțe psihoactive.

Operațiunea, desfășurată pe data de 15 septembrie 2025, a inclus percheziții efectuate atât în spații civile, cât și în unități de detenție din trei penitenciare, unde au fost ridicate probe relevante pentru dosar.

În urma acestor acțiuni, o persoană a fost reținută, iar o altă inculpată a fost pusă sub control judiciar, măsuri dispuse de procurori în vederea continuării cercetărilor.

Operațiunea a fost realizată în colaborare strânsă cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, beneficiind de sprijinul polițiștilor de penitenciare din Mioveni, Deva, Găiești și Ploiești, precum și al jandarmilor din grupările mobile Ploiești și Timișoara și al inspectoratelor județene de jandarmi Argeș și Dâmbovița, se arată în comunicatul diicot.ro.