Fiul lui Ilie Dumitrescu, prins de poliție. A fost căutat 48 de ore

Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost prins de polițiști după ce a fugit de la locul unui accident rutier produs duminică, 14 septembrie, în București. Actorul a fost găsit într-o casă de lângă capitală și l-au ridicat pentru a fi audiat, potrivit autorităților.

Incidentul a avut loc pe 15 septembrie la intersecția Bulevardului Mircea Eliade cu Bulevardul Primăverii. Toto ar fi condus cu viteză excesivă și și-ar fi abandonat autoturismul înainte de sosirea echipajelor de poliție.

PotrivitBiroului Rutier, o tânără de 23 de ani care circula pe Bulevardul Primăverii a intrat în coliziune cu mașina condusă de fiul lui Ilie Dumitrescu, iar vehiculul tinerei a fost proiectat într-un alt autoturism aflat în spate.

În urma impactului, aceasta a fost scoasă cu ajutorul echipajelor de descarcerare și transportată la Spitalul Floreasca cu răni grave, în timp ce alte două mașini au suferit pagube semnificative.

Polițiștii au transmis că „șoferul și-a abandonat mașina la locul accidentului” și au început căutările pentru a-l identifica și audia. Deși nu a fost încă pus sub acuzare oficial, acesta este cercetat într-un dosar penal pentru părăsirea locului accidentului.

Toto Dumitrescu nu este la prima confruntare cu legea din cauza consumului de substanțe interzise. În 2021, el a fost oprit de poliție și testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină și THC-5. Instanța l-a condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare și l-a obligat să presteze muncă în folosul comunității.

El a declarat ulterior că a renunțat la consumul de droguri și că a încercat să își schimbe viața, dar se pare că n-a putut sta prea mult departe de tentații.

Nu doar Toto a avut probleme cu drogurile. Fratele său mai mare, Sică Dumitrescu, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru trafic intern de droguri de mare risc. În februarie 2021, Sică a fost prins într-un flagrant în centrul Bucureștiului, încercând să vândă trei grame de cocaină unui investigator sub acoperire.

Ancheta a relevat că substanța fusese “tăiată” cu paracetamol pentru a părea mai consistentă, în scopul de a înșela clienții la cântar. În ciuda acuzațiilor grave, Sică Dumitrescu a beneficiat de o condamnare cu suspendare.