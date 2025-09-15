Fiul lui Ilie Dumitrescu, noi probleme cu legea. E căutat de poliție

Toto Dumitrescu, fiul cel mic al fostului internațional Ilie Dumitrescu, este în centrul unui scandal de proporții. Surse judiciare au anunțat că tânărul ar fi fost implicat într-un accident rutier grav produs duminică, 14 septembrie 2025, în București, și ar fi părăsit locul faptei.

Incidentul s-ar fi petrecut în Sectorul 1, în zona Primăverii, una dintre cele mai circulate artere din Capitală. Potrivit primelor informații, Toto ar fi intrat cu autoturismul său în mașina unei șoferițe de 23 de ani, care încerca să vireze la stânga într-o intersecție. Impactul a fost puternic, iar mașina tinerei a fost proiectată într-un alt autoturism aflat în spate.

În urma coliziunii, trei vehicule au fost avariate, iar femeia rănită a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca. Medicii au confirmat că aceasta se află în stare gravă.

Conform relatărilor martorilor, după producerea accidentului, fiul fostului internațional ar fi ieșit din autoturism și ar fi părăsit zona pe jos, fără să aștepte sosirea echipajelor de Poliție. Acest lucru a declanșat imediat o anchetă, iar autoritățile au demarat procedurile pentru a-l identifica și audia pe tânăr.

„Există indicii clare că Toto Dumitrescu s-ar fi aflat la volanul mașinii implicate în accident. În prezent, este căutat pentru a da declarații și pentru stabilirea exactă a circumstanțelor”, au precizat surse din anchetă pentru A3.

Nu este pentru prima dată când fiul fostului internațional are probleme cu legea. În urmă cu cinci ani, acesta a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Atunci, instanța l-a condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare și l-a obligat să presteze muncă în folosul comunității.

Spre deosebire de tatăl său, fost mare internațional și actual analist sportiv, Toto Dumitrescu nu a urmat o carieră în fotbal. A preferat scena și filmul, construindu-și o imagine de actor tânăr și promițător. Totuși, aparițiile sale publice au fost adesea umbrite de scandaluri și episoade controversate.

În urmă cu câteva luni, el a fost implicat într-un alt episod violent. Acesta ar fi fost bătut de un necunoscut într-un club din Capitală, în urma unei altercații spontane. Tânărul a ajuns atunci la spital cu mai multe lovituri.