Dorian Popa, implicat într-un accident grav! A ajuns direct pe mâinile medicilor. În ce stare se află artistul

Artistul Dorian Popa a fost implicat într-un accident, fapt pentru care a ajuns direct pe mâinile medicilor pentru a primi îngrijiri medicale.





Dorian Popa a fost implicat într-un accident și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Artistul de muzică ușoară a fost implicat într-un accident în timpul unor filmări, conform România TV. Din nefericire cântărețul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Din câte se pare, Dorian Popa și-ar fi spart capul.

La sfârșitul lunii februarie, Dorian Popa a fost implicat într-un alt accident de circulație în București. Atunci mașina artistului ar fi fost serios avariată. De asemenea, alte mașini au fost avariate în carambol.

Cu toate că Dorian Popa este cunoscut ca fiind o prezență cu adevărat pozitivă pe oriunde merge și mereu foarte veselă, viața lui nu a fost tot timpul senină și lipsită de greutăți. În urmă cu ceva timp, artistul a trecut prin clipe greu de povestit.

Copilăria lui Dorian Popa a fost marcată de un eveniment dureros. Este vorba despre un gest al părinților săi. Cei doi s-au despărțit, iar de atunci Dorian a rămas doar cu mama lui. Deși tatăl său a făcut orice ca să-l atragă de partea sa, nu a reușit.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama.”, a povestit Dorian Popa.

Mai mult decât atât, în momentul în care tatăl său a văzut ca nu i-a reușit planul, l-a abandonat definitiv pe tânărul artist. Lucrurile nu s-au rezolvat niciodată între ei și de aceea cântărețul nu a fost prezent la înmormântarea acestuia.

„Mi-a zis că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers.”, a spus Dorian Popa.

Dancila ameninta cu DEMISIA! Fara PRECEDENT! Ce s-a intamplat in sedinta PSD

Pagina 1 din 1