Social ONG-urile, paznice la centrele sociale rezidențiale. Vor putea să le monitorizeze







ONG-urile au obținut printr-un mecanism pus la punct de Ministerul Muncii posibilitatea de a monitoriza centrele sociale rezindențiale. Motivul de pe hârtie este acela că ONG-urile vor putea proteja drepturile beneficiarilor acestor servicii.

Ministerul muncii este cel care a propus acest mecanism în care sunt implicate ONG-urile. Condițiile sunt ca aceste organizații să aibă ca scop apărarea drepturilor omului și să nu fi avut dosare penale. De asemenea ar trebui să aibă experți sau colaboratori specializați în domeniul asistenței sociale, psihologiei sau științelor juridice.

ONG-ul nu trebuie să fii avut nicio afiliație politică, iar membrii nu trebuie să fii avut vreo stare de incompatibilitate. Cele care vor fi selectate vor avea dreptul să meargă în spațiile cu pricina, dar să și acceseze documentele acestor centre. De asemenea anagajții ONG-urilor vor avea acces și la tot felul de alte informații relevante.

De altfel, ONG-ul va putea să monitorizeze modul în care aceste centre își desfășoară activitatea, pentru a raporta mai departe. Totodată beneficiarii acestor servicii se vor putea plânge direct celor de la aceste organizații cu privire la modul în care li se respectă sau nu drepturile.

În cazul în care proiectul Ministerului Muncii intră în vigoare, atunci procedura de selecție va avea loc anual. Iar fiecare selecție va avea mai multe etape. Prima etapă este cea de înscriere, în care Ministerul va pune un anunț pe site iar ONG-uile vor avea la dispoziție 45 de zile să se înscrie.

Cât privește rapoartele pe care aceste organizații le vor întocmi, acestea vor fi publicate pe site-ul propriu. Dar nu înainte de o consultare cu Ministerul Muncii legat de ceea ce urmează să fie raportat. Această condiție este justificată prin creșterea transparenței și a constientizării cu privire la calitatea serviciilor sociale. Proiectul Ministerului este ca urmare a obligațiilor pe care România le are față de convenția ONU.