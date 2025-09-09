Economie ANAF verifică tot ce cumperi, dacă ești patron de firmă







În 2025, regulile privind achizițiile pe firmă sunt tot mai strict monitorizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Conform regulilor aplicate în acest sector, bunurile și serviciile decontate pe firmă trebuie să aibă o legătură directă cu activitatea economică, fiind justificate prin documente clare.

ANAF atrage atenția că sunt interzise cheltuielile de natură personală, fără legătură cu obiectul de activitate al companiei. Printre acestea se numără hainele și accesoriile de uz personal, bijuteriile, parfumurile, produsele cosmetice, dar și alimentele destinate consumului propriu.

Vacanțele, biletele de avion în scop recreativ, mobilierul sau electrocasnicele pentru locuință nu pot fi trecute în contabilitate ca și cheltuieli deductibile. De asemenea, abonamentele la sală ori la servicii de divertisment, precum și combustibilul folosit pentru drumuri personale sunt considerate nejustificate dacă nu există documente care să arate utilizarea lor în interes de serviciu.

În schimb, pot fi deduse integral costurile pentru chiria sediului, utilități, consumabile, salarii, contribuții sociale, servicii de contabilitate sau consultanță. De asemenea, publicitatea, marketingul și abonamentele software pot fi decontate pe firmă

Există și categorii deductibile doar parțial, precum cheltuielile de protocol, utilizarea autoturismelor în scop mixt sau cheltuielile sociale pentru angajați.

Recent, ANAF a atras atenția că mulți contribuabili nu respectă regulile fiscale atunci când își înregistrează cheltuielile. Potrivit instituției, există numeroase situații în care sunt trecute pe firmă achiziții care nu au nicio legătură cu activitatea economică, ci sunt folosite strict în interes personal de acționari sau asociați.

„Analizele recente au reliefat faptul că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli și deduc taxa pe valoarea adăugată aferentă, achiziții care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților. Această practică generează erori în contabilitate, distorsionează baza de impozitare și pe cale de consecință conduce la diminuarea impozitelor/taxelor declarate și achitate”, anunța Fiscul.

Inspectorii ANAF au semnalat nereguli la unele firme din domenii precum consultanța sau închirierea de imobile. Potrivit verificărilor, acestea au trecut în contabilitate, în mod constant, cheltuieli pentru produse alimentare, cosmetice, articole de îmbrăcăminte sau electrocasnice, deși bunurile erau folosite în scop personal și nu aveau legătură cu activitatea economică declarată.

„Spre exemplu, au fost identificați contribuabili care desfășoară activitate de consultanță ori de închiriere de bunuri imobile, care au înregistrat, cu caracter de continuitate, achiziții de bunuri destinate uzului personal, cum ar fi: produse alimentare, produse cosmetice, îmbrăcăminte, produse electrocasnice”, au arătat inspectorii ANAF.

Luni, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat că partidul intenționează să modifice legislația astfel încât anumite facilități de care beneficiază firmele din România să nu mai poată fi deduse din TVA. Potrivit liderului politic, impactul acestor mecanisme este vizibil în nivelul încasărilor la bugetul de stat.

„Dacă am face un exercițiu și am lua timp de o lună bonurile, de exemplu, de la mall Băneasa, să vedeți de la unul din marii ... să spunem, marile magazine de acolo de haine, să vedeți că ... și sunt aproape convins că undeva în jur de 40% din ceea ce se cumpără, haine, sunt cumpărate pe firmă, ceea ce nu e în regulă”, a spus el.