Economie Ciolacu, acuzat că a ascuns cheltuieli de 45 de miliarde. Cum răspunde fostul premier







Deficitul bugetar real al României ar putea ajunge la 11% din PIB, din cauza unor cheltuieli nebugetate înregistrate de guvernele Ciolacu 1 și Ciolacu 2, notează Ziarul Financiar.

Datele indică facturi neraportate oficial de peste 45 de miliarde de lei, care vor pune presiune semnificativă pe finanțele publice ale executivului condus de Ilie Bolojan.

Deși deficitul bugetar aprobat pentru 2025 era de 7% din PIB, în realitate, aceasta va începe de la 11%, dacă se includ costurile ignorate la publicare:

Total: peste 45 miliarde lei în cheltuieli „ascunse”, care modifică radical punctul de plecare în efortul de a reduce deficitul.

Economistul Cristian Hostiuc a subliniat că:

„Reducerea deficitului bugetar începe în realitate de la 11% din PIB, dacă se iau în considerare toate cheltuielile și facturile ascunse prin sertare și care acum ies la iveală.”

Chiar dacă guvernul a adoptat cinci pachete fiscale, acestea vin prea târziu și nu sunt raportate la deficitul real, ci la cel oficial, mult mai mic.

Estimările inițiale includeau o creștere economică de 2,5%, însă la jumătatea anului realitatea este mult mai slabă: 0,3% creștere a PIB. În acest context, concentrarea se mută de la creștere la prevenirea unei recesiuni.

Ziarul Financiar remarcă faptul că premierul Ilie Bolojan a știut datele reale încă din august. El declara într-un interviu pentru Bloomberg:

„…posibilitate reală a României de a ajunge la situația unei incapacități de plată…”

Acum, aceste avertismente trebuie transformate în acțiuni concrete, prin transparentizarea cifrelor reale în contextul rectificării bugetare de toamnă.

Rectificarea bugetară va fi momentul în care:

Se oficializează realitatea financiară a deficitului

Se adoptă noi măsuri fiscale, ocazie de a ajusta pachetele anterioare

Se restabilește transparența în cheltuielile publice

Pe fondul unei dimensiuni a deficitului mult peste estimări, România depinde în continuare de acordurile cu Comisia Europeană pentru accesul la finanțare. Sustenabilitatea bugetului și împrumuturile pe termen scurt devin critice, în condițiile în care cheltuielile generale depășesc 80% din venituri.

Toamna 2025 → Rectificarea bugetară va revela poziția reală pe care se află România

Strategia fiscală → Noi taxe, restructurări, ajustări la capitolele salarii, pensii și investiții

Rezistența la șocuri economice → Fundamentele economice ale României sunt puse la încercare

Într-o postare publicată, azi, pe Facebook, fostul premier Marcel Ciolacu s-a dezvinovățit și spune că situația ar fi diferită.

„Demontez azi minciuna că am cheltuit ”discreționar” și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului și public toate sumele alocate prin Hotărâri de Guvern în 2024!”, a scris Ciolacu

„După cum se poate vedea, peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaționale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susține investiții – majoritare fiind cele pe bani europeni!Precizez că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în ”pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanțelor, care a și avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern. Adevărul este că ministrul Finanțelor din 2024 a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare clasice, argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor”, a mai susținut fostul premier.

„Până la urmă, fiecare trebuie să răspundă pentru deciziile luate. Nu îmi este deloc rușine că Guvernul pe care l-am condus a alocat bani din Fondul de Rezervă pentru infrastructură, pentru a cofinanța proiecte pe fonduri europene sau pentru a echilibra situațiile din educație și sănătate.

Adevărul este simplu - acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. Iar de aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistente, transportatori rutieri și fermieri.

Voi oferi, în această seară, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, mai multe detalii despre acest subiect și, cu siguranță, vom discuta și despre așa-numitele „reforme” ale premierului Bolojan. Eu consider că reformele nu înseamnă concedieri colective și că, astăzi, asistăm mai degrabă la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare”, a scris Ciolacu.