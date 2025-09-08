Rețeaua Biden-România-Ucraina. Hai live cu Turcescu

Din ce în ce mai multe informații vin de dincolo de Ocean despre anchete care au în mijloc rețeaua creată de familia Biden în România și Ucraina. O rețea prin care s-au făcut jocuri de putere și foarte mulți bani. Din aceste anchete am putea afla în curând și adevărul despre anularea alegerilor prezidențiale. Adrian Severin și Robert Turcescu deschid discuția în podcastul de astăzi pornind de la această temă. De la 12.00, HAI Live pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro.