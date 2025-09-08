Monden Noua șmecherie făcută de maneliști la cântări, cu banii de dedicații







Tzanca Uraganu a explicat la un podcast ca există o nouă metodă prin care sunt plătiți maneliștii la cântări. Mai exact, aceștia pretind un tarif fix, dar banii de dedicații nu mai sunt ai lor.

Cântările maneliștilor nu sunt dintre cele mai ieftine, mai ales la evenimentele cu ștaif. Drept urmare cei care organizează aceste eveniment au găsit o modalitate prin care nuntașii să plătească cântatul. Dar nu prin dar, ci prin dedicații! “Acum trei luni de zile am fost la o nuntă asemănătoare.

M-am înțeles cu ei la fel, 30.000 am luat la ea și au spus tot așa ca vor banii înapoi, banii de dedicații, mai exact. Am luat foarte mulți bani, am luat foarte mulți bani în seara aia, un program din ăsta, de două ori am intrat. Și crede-mă ca era o geantă plină așa de bani. Și l-am întrebat pe om: câți bani am luat?!

L-am întrebat de curiozitate și mi-a zis ca am luat 30.000. Invitații nu își iau banii înapoi. Gazda, cel care m-a plătit își ia banii mei din dedicații”, a explicat Tzanca Uraganu.

Acesta a continuat cu explicațiile. “La concert nu luăm bani la dedicații. Dar la nunți se poartă moda asta. Niciodată nu ne-au zis să nu luăm bani de la cei care vor să dea dedicații! Practic această metodă e bună, ca eu cant pe gratis pentru om. Își amortizează investiția din dedicațiile pe care i le dau eu înapoi.

Acum 2 zile am luat vreo 15.000 și oamenii mi-au dat 36.000. Practic au ieșit în gaura, dar e treaba lor îți dai seama. Mie nu mi-a zis nimeni nimic. Pentru ca dacă eu luam la dedicații 100.000 nu luam nici măcar 10 euro. Tu îți dai interesul indiferent că nu rămâi cu banii de dedicații. Tu ai luat 30.000 pe cântare”, a mai spus manelistul.