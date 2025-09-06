Monden Miraj Tsunami vrea să îi spele imaginea lui Tzancă Uraganu. Manelistul a lansat o melodie despre violența domestică







Miraj Tsunami, fratele lui Tzancă Uraganu, a lansat piesa „Două palme din iubire”, în care apare și Naba Salem, cunoscuta ispită din „Insula Iubirii”. Versurile melodiei au legătură cu scandalul în care fratele lui a fost implicat recent.

Pentru cunoscutul manelist, scandalurile par să nu se mai oprească. În podcastul moderat de Bursucu, Tzancă Uraganu a recunoscut că a avut un comportament agresiv față de femeile din viața lui.

„Când o femeie țipă, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești”, spunea el.

Întrebat dacă regretă că și-a lovit fosta parteneră, Tzancă Uraganu a lăsat să se înțeleagă că ar fi făcut acest gest din cauza comportamentului ei. Manelistul a adăugat că nu se consideră violent, însă a recunoscut că a avut o astfel de reacție în momentul în care fosta lui parteneră țipa sau făcea crize de gelozie.

„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”.

După declarațiile făcute de Tzancă Uraganu, Bursucu’, pe numele său real Adrian Cristea, a fost chemat să dea explicații în fața Consiliului Național al Audiovizualului. Ulterior, materialul respectiv a șters de pe YouTube.

Între timp, fratele manelistului, Miraj Tsunami, a lansat piesa „Din două palme din iubire”, care face referire la scandalul în care este implicat Tzancă Uraganu.

„Din două palme din iubire a sărit lumea pe mine! Spune-le că ți-a placut! Și că m-ai iubi mai mult”, spun versurile acesteia.

În loc să condamne violența domestică sau comportamentul fratelui său, Miraj Tsunami a venit cu o justificare pentru declarațiile lui Tzancă Uraganu. În noul videoclip apare Naba Salem, cunoscută din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, care nu este străină de scandaluri. Recent, aceasta a postat mesaje jignitoare la adresa unor foști concurenți ai show-ului.

„Le-am spus de la început că eu dacă îi vedeam pe stradă, nu îi băgam în seamă! Am intrat în emisiune ca ispită și am plecat cu doi frați. Nu sunt pe gustul meu. Mie îmi plac 38+, nu îmi plac puștii”, afirma Naba Salem.

Controversele legate de Naba Salem au continuat după ce aceasta i-a oferit lui Marius o ghirlandă, gest care a enervat-o pe Maria Avram.