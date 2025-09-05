Monden Despărțirea de la Insula Iubirii și dezvăluirile unei cântărețe







Cântăreața care trebuia să cânte la nunta concurenților de la Insula Iubirii, Andrei și Ella, a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, cu acel eveniment. Finalul celui mai recent sezon al emisiunii a venit cu o surpriză pentru telespectatori, odată cu decizia cuplului Ella Vișan și Andrei Lemnaru de a pune capăt relației.

După trei săptămâni petrecute separat, în contextul testelor impuse de formatul emisiunii, cei doi au ajuns la concluzia că nu mai pot continua împreună. Cu toate că anterior își exprimaseră dorința de a face pasul cel mare și anunțaseră nunta pentru luna septembrie, dar planurile au fost abandonate, fapt confirmat și de artista care trebuia să le cânte la nuntă.

Ella și Andrei au venit în emisiune cu încrederea că relația lor va rezista oricărei încercări și că vor ieși din această experiență mai apropiați ca niciodată. La începutul participării, ambii își exprimau deschis planurile de viitor, vorbind despre căsătoria lor pe care intenționau să o facă în Vâlcea.

Totuși, pe parcursul filmărilor în Thailanda, situația dintre ei a început să se schimbe. În urma tentațiilor, fiecare a avut o legătură aparte cu câte una dintre ispitele emisiunii. Ella a manifestat o apropiere vizibilă față de Teo, în timp ce Andrei a interacționat tot mai des cu Andrușca.

Loredana Sotea, o interpretă cunoscută din zona Olteniei, a dezvăluit recent că fusese angajată să susțină programul artistic la nunta Ellei și a lui Andrei, foști concurenți ai emisiunii Insula Iubirii. Potrivit declarațiilor sale, artista a fost informată că evenimentul nu va mai avea loc, imediat după încheierea filmărilor din Thailanda.

Informația vine în contextul în care, în mediul online, au circulat numeroase întrebări și speculații privind nunta care ar fi trebuit să aibă loc la data de 13 septembrie 2025. Artista a mai precizat că evenimentul urma să aibă loc în județul Vâlcea, însă a fost anunțată de Ella că planurile s-au schimbat.

„După postarea mea cu privire la data disponibilă, 13 septembrie 2025, am fost bombardată cu mesaje dacă această dată a fost ocupată de cei doi concurenți de la Insula iubirii, Ella și Andrei. Ei bine. Noi eram formația care îi cânta la nuntă. Am primit mesaj de la Ella atunci când s-a terminat emisiunea cum că nunta nu se mai ține, nunta se ținea la Vâlcea. Sincer să vă spun atunci când am primit mesaj de la Ella nici nu știam că ea este concurentă. Eu am aflat în urmă cu vreo două săptămâni că evenimentul care s-a anulat era de fapt la ei”, a explicat Loredana Sotea punând punct speculațiilor cu privire la eveniment.