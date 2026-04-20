Donald Trump Jr. și Bettina Anderson, planuri de nuntă. Unde ar putea avea loc ceremonia

Deși Casa Albă a găzduit de-a lungul timpului evenimente private ale familiilor prezidențiale, o eventuală ceremonie a lui Donald Trump Jr. Jr. cu Bettina Anderson ar putea întâmpina câteva probleme, informează the-express.com.

Relația lor a evoluat rapid în ultimii ani, iar la sfârșitul anului 2025 a fost anunțată logodna. Cei doi au fost văzuți tot mai des împreună la evenimente publice și private, inclusiv în cercuri apropiate familiei Trump. Aparițiile comune la întâlniri politice, gale și evenimente sociale au alimentat constant speculațiile privind o nuntă iminentă.

În plus, presa a relatat că se discută chiar despre posibile locuri de mare anvergură pentru ceremonie, inclusiv varianta organizării la Casa Albă sau în spații care aparțin familiei Trump, însă aceste scenarii sunt încă la nivel de discuții și nu decizii oficiale.

Bettina Anderson, cunoscută ca model, a devenit, așadar, parte din familia președintelui Donald Trump. În paralel, Trump Jr. a trecut printr-o separare anterioară, iar noua relație a atras rapid atenția presei și a mediului politic.

Bettina, în vârstă de 39 de ani, a marcat apropierea nunții cu o petrecere a burlăcițelor organizată într-un stil spectaculos, eveniment pe care l-a împărtășit ulterior cu urmăritorii săi de pe Instagram. Logodna sa cu fiul cel mare al fostului președinte Donald Trump a fost anunțată în luna decembrie, iar în spațiul public circulă deja speculații că ceremonia ar putea avea loc în vara acestui an.

Petrecerea, desfășurată pe 12 aprilie, s-a desfășurat printre decoruri atent alese: șervețele brodate, un tort impresionant cu trei etaje în nuanțe de verde mentă și o atmosferă elegantă, cu invitați din cercuri apropiate familiei Trump.

De la eveniment nu a lipsit o parte importantă a familiei: Ivanka și Tiffany Trump, alături de Marla Maples, mama lui Tiffany, fosta soție a lui Donald Trump, precum și Lara Trump, soția lui Eric Trump. În schimb, Melaniei Trump nu a participat la eveniment.

„Încă mă bucur de cât de frumoasă și specială a fost duminica aceasta. Să fiu înconjurată de atâtea femei pe care le iubesc și le admir și pe care mă simt atât de recunoscătoare că le am alături, a însemnat mai mult decât pot spune”, a scris Bettina.

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson nu au făcut încă public locul pentru ceremonie, însă tradiția familiei Trump indică frecvent reședința Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, ca spațiu preferat pentru evenimente importante. Acolo au avut loc și nunțile lui Tiffany Trump, respectiv cea a lui Eric Trump cu Lara.

În spațiul public a fost vehiculată și varianta Casei Albe, însă această opțiune ar putea întâmpina unele dificultăți logistice. Surse apropiate au sugerat că sala de bal ar trebui finalizată înainte de a putea găzdui un astfel de eveniment.

Alte voci din interior au speculat că o ceremonie organizată la Casa Albă ar putea avea și o componentă de imagine, consolidând vizibilitatea politică a lui Donald Trump Jr., fiind văzută ca un posibil avantaj în eventualele sale planuri de viitor în politică.

Istoria recentă a evenimentelor de acest tip arată că ultima nuntă organizată la Casa Albă a fost cea a lui Naomi Biden în noiembrie 2022. Înainte de aceasta, precedenta ceremonie de acest tip avusese loc în 1971, când Tricia Nixon, fiica președintelui Richard Nixon, s-a căsătorit în Grădina Trandafirilor.