Naba Salem, într-o relație cu un fost concurent de la Insula Iubirii. Fosta ispită a povestit cum s-au cunoscut

Naba Salem și Cătălin Brînză formează un cuplu, relația celor doi foști concurenți de la emisiunea Insula Iubirii începând chiar în Thailanda. „Eu eram într-o relație, el în altă relație, după ne-am despărțit. După ne-am apropiat din ce în ce mai mult”, a spus aceasta, într-un interviu.

Naba Salem a confirmat că ea și Cătălin Brînză sunt împreună de aproximativ trei săptămâni. Totuși, legătura dintre ei durează de peste un an, perioadă în care au fost foarte apropiați, fără să își recunoască sentimentele.

Recent, fosta ispită a publicat pe rețelele sociale un mesaj care a atras atenția fanilor, în care a vorbit despre o conexiune specială. Totodată, aceasta i-a provocat să ghicească identitatea bărbatului din imagine.

„Sunt recunoscătoare pentru liniștea pe care o simt când sunt lângă tine… pentru felul în care mă faci să zâmbesc fără motiv și pentru energia aia care nu se explică, doar se trăiește. Unele conexiuni nu au nevoie de prea multe cuvinte… dar las asta aici, poate vă prindeți voi. Hai să vedem… cine credeți că e în poză?”, a scris aceasta.

Naba Salem și Cătălin Brînză s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii”. La acel moment, cei doi aveau alte relații. După ce relațiile lor s-au încheiat, au început să petreacă tot mai mult timp împreună și s-au apropiat treptat.

„Da, suntem împreună dinainte cu o săptămână să ajungem în România din Thailanda. Noi ne știm de un an jumate și am fost prieteni foarte buni. Eu eram într-o relație, el în altă relație, după ne-am despărțit. După ne-am apropiat din ce în ce mai mult. Noi povesteam mereu împreună și am simțit că avem o conexiune, eram foarte apropiată de el, dar nu înțelegeam de ce. La un moment dat mi-a spus că sunt singurul om care a reușit să îl citească fără să îmi spună el nimic”, a povestit aceasta, pentru Cancan.

Situația s-a schimbat în Thailanda, după încheierea filmărilor. Potrivit fostei concurente, relația lor a început într-un mod neașteptat. „Acum, eram în Thailanda pe balansoar și ne-am pupat din greșeală. Am întors capul și am dat buză în buză, iar eu am zis „ew”. Și a zis el, cum adică „ew”. După 10 secunde, la fel, ne-am pupat fără să vrem. După faza asta am rămas împreună. Asta s-a întâmplat după ce a terminat el filmările la Insula Iubirii”, a spus aceasta.

Fostul concurent a explicat, pentru SpyNews, că nu vorbește public despre viața sa personală și că nu îl deranjează informațiile apărute în presă.

„Nu-mi ascund viața personală, dar nu-mi place să vorbesc despre deciziile din viața mea și despre tot ceea ce fac pe plan personal. Prefer să țin pentru mine ceea ce simt, ceea ce gândesc, drumul pe care merg în viață. Nu mă deranjează ceea ce iese în presă, nu ascund absolut nimic, dar ceea ce ține de declarațiile mele prefer să le păstrez doar pentru mine și pentru oamenii din jurul meu”, a spus acesta.