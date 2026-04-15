Teo Trandafir, relație specială cu Dumnezeu. Cum se protejează de duhurile rele

Teo Trandafir a povestit la un podcast faptul că relația ei cu Dumnezeu este una specială. Prezentatoarea a mai spus că are și niște scuturi vestimentare pe care le poartă ocazional.

Vedeta de televiziune a explicat faptul că este extrem de credincioasă. Drept urmare are și niște scuturi energetice pe care le poartă ocazional. ”Eu am niște scuturi. Sunt niște hanorace care sunt duse la biserică cu Duhul Sfânt pe ele. Adică dacă m-am îmbrăcat într-un din ăla sunt pusă pe răpunere.

Hai să vedem cine ești tu, că cine sunt eu știu, pentru că mă conțin aceste haine. Sunt foarte credincioasă, am înțeles multe, am și văzut, am și auzit. Nu știu câte dintre ele sunt păreri și câte sunt realități, dar sunt foarte credincioasă”, a spus Teo.

De altfel, aceasta a mai spus că are conversații cu divinitatea dese. ”Ca toată lumea, aproape în fiecare zi. Încerc să îi cer cât mai puțin, pentru că, oricum, El vede și îmi dă. Asta cu cerutul nu am făcut-o decât în cazuri de extremă urgență, pentru că eu cred că trebuie să îți economisești rugămințile față de Dumnezeu.

Un om iubit de mine mi-a spus că se aud mult mai multe rugăciuni în spitale decât în biserici. Asta mi se pare definitoriu pentru specia umană. Oamenii merg în biserică la necaz. La bucurie nu se duce nimeni să spună “Doamne lasă-mi ce mi-ai dat și îți mulțumesc pentru asta!”. Când e în spital omul se roagă “Doamne, dă-mi sănătate!”, a mai spus Teo.

Iar cea care a pus o altă cărămidă la credința lui Teo a fost fiica ei, Maia. ”După ce mi-a dat-o Dumnezeu pe Maia am început să cred și mai mult. Pentru că am văzut minunea pe pământ.

Și ea mi-a zis la un moment dat, când era foarte mică: mami, cât te-ai sacrificat pentru mine. Și eu i-am spus că nu am făcut nimic, doar că am fost martorul miracolului care a devenit”, a mai explicat prezentatoarea.