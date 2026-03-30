Teo a mâncat napolitane trei zile din cauza unei bijuterii. Vedeta n-a putut să plece din aeroport fără un inel

Teo Trandafir a povestit la un podcast că are o slăbiciune pentru bijuterii. Iar uneori și-a dat toți banii pe astfel de achizții chiar dacă a trebuit să mănânce câteva zile napolitane.

Bijuteriile sunt slăbiciunea multor doamne. Teo Trandafir se numără printre ele. Artista și-a dat și ultimii bani pe astfel de achiziții, ignorând chiar și nevoile primare. „Plecam în Ungaria să fac o emisiune. Și aveam bani la mine pentru trei zile. Și mă pune necuratul în aeroport să trec pe lângă un magazin de bijuterii.

Și din vitrină a început el să țipe: mami, mami, nu mă lăsa aici. Am făcut vreo câțiva pași și ca un elastic ceva m-a tras înapoi. Era o jumătate de perlă uriașă într-o montură de aur foarte simplă, am zis că acolo crăp”, a povestit Teo Trandafir.

Chiar dacă rămânea fără bani, prezentatoarea a luat o decizie pentru liniștea ei sufletească, nu pentru cea trupească: „Și-am zis bun, cum plec eu în Ungaria acum că eram pe Otopeni, deci mă gândeam cum plec eu în chiloți.

Și l-am luat... Colegii se duceau la restaurant, eu am mâncat napolitane. Foarte bune napolitane și cu ciocolată și cu vanilie, să fie variete. Dar inelul, inelul, țipa, plângea... L-am șters atenție. Aș fi fost un om rău dacă nu-l luam”.

Ba mai mult, prezentatoarea a explicat că i-au plăcut și ghiulurile. „Am avut perioada cu ghiuluri. Am purtat ghiul cu niște pietre fantastice. Nu erau neapărat ghiuluri, dar erau inele cu pietre mari. A trecut și aia. Și acum stau și mă uit și când vreau să-mi revăd viața, mă uit la bijuterii și mă gândesc: a, pe tine te am din cutare loc, când eram cu acea persoană”, a încheiat aceasta.