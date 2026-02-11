Monden

Teo Trandafir, despre suferințele din dragoste: Sunt cele mai rele

Teo Trandafir, despre suferințele din dragoste: Sunt cele mai rele
Celebra prezentatoare, Teo Trandafir spune că cele mai cumplite suferințe sunt cele din dragoste, nicidecum cele pricinuite de sănătate. Aceasta a explicat și care este motivul pentru care consideră acest lucru.

Teo Trandafir la capătul puterii

Prezentatoarea, cunoscută pentru tonusul ei și pentru faptul că e mereu veselă a povestit la un podcast faptul că dragostea a fost cel mai greu de manageriat. Mai exact i-a fost extrem de complicat atunci când a suferit din acest motiv. Asta chiar dacă ea a avut și probleme mari de sănătate. ”Suferințele din dragoste sunt cele mai rele. Am trecut și prin altele.

Te mai descurci. Mai o pastiluță, mai o ceva pe venă. E, descurcă-te cu astea. Că la alea mai dormi. Te adormi ăia, te adormi tu de oboseală. Dar în cazul cu dragostea, când adormi și închizi ochii ești tu cu ăla. Te urmărește peste tot”, a explicat Teo Trandafir.

Care e soluția?!

În opinia prezentatoarei în acele momente există o singură soluție. Să-ți accepți suferința, chiar dacă uneori este foarte greu de suportat. ”Și cum facem?! Ori te apuci de băutură, ori te apuci de dat în cap, ori te apuci de femei, de dorguri, de ceva. Ori te intinzi pe jos și-ți spui: mai jos de atât nu am unde să mă duc.

Și aștepți. Toată lumea spune că timpul le rezolvă pe toate. Tu îi înjuri pe toți și te gândești că dacă mai durează 20 de minute e prea mult”, a mai explicat aceasta.

Fără noroc în dragoste

Teo Trandafir a avut două căsnicii, dar niciuna dintre ele nu a fost pentru totdeauna. Constantin Iosef a fost cel de-al doilea soț al vedetei și căsnicia cu el s-a terminat după doar 6 luni.

Teo Trandafir și Iosef Constantin

Teo Trandafir și Iosef Constantin

La acel moment Teo Trandafir a explicat că el nu era obișnuit să trăiască în România, drept urmare era nefericit. Așa că a decis să se întoarcă în Franța, iar căsnicia dintre cei doi s-a destrămat.

