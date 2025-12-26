Monden

Frica lui Teo nu este moartea. De ce se teme cel mai tare prezentatoarea

Frica lui Teo nu este moartea. De ce se teme cel mai tare prezentatoareaTeo Trandafir. Sursa foto: Facebook
Teo Trandafir a povestit la un podcast faptul că nu moartea este cea care o sperie. Mai ales că ea a și trecut printr-o experiență în care aproape și-a pierdut viața.

Marea frică a lui Teo

Prezentatoarea care a trecut prin încercări aproape fatale a explicat că are o mare temere. Ea nu are legătură cu moartea ci cu ce se întâmplă înainte de asta. Marea frică e legată de momentele premergătoare morții.

„De ce se întâmplă înainte de moarte. Moartea propriu-zisă e a tuturor. Cu o moarte toți suntem datori, zice o vorbă. Dar pentru că am trecut o dată prin asta nu a fost amuzant. La un moment dat îți dorești, măi frățioare, hai să mai explorăm și alte tărâmuri”, a explicat omul de televiziune.

Greu încercată din perspectiva sănătății

Teo a fost supusă mai multor operații. Una dintre ele a fost cea prin care stomacul ei a fost micșorat chirurgical. Despre această experiență a recunoscut că nu a fost tocmai ușor de digerat.

O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime
„Tot ce știi tu despre viața până atunci trebuie să uiți. În locul primei mese a venit o doamnă cu o ceșcuță de apă și cu o seringuță de 20 de mililitri și mi-a zis: scoateți cu seringuță 2- de mililitri și vi-i băgați în gură. Zis și făcut: 3 săptămâni eu am ținut-o cu ceai neîndulcit, compot neîndulcit și apă, făcând mișto eu de mine. Ăștia-s cârnații, asta e friptura la cuptor și mâncam de toate”, a mai explicat ea.

Aproape de moarte

În 2011, Teo Trandafir a ajuns în stare gravă la spitalul Elias cu o pancreatită necrozată. Pentru că medicii români au fost depășiți de situație, aceasta a ajuns în Viena la Clinica AKH. Deși primele zile acolo au fost oscilante, ba chiar a suferit o nouă cădere, în cele din urmă, Teo Trandafir și-a revenit

