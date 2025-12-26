Frica lui Teo nu este moartea. De ce se teme cel mai tare prezentatoarea

Teo Trandafir a povestit la un podcast faptul că nu moartea este cea care o sperie. Mai ales că ea a și trecut printr-o experiență în care aproape și-a pierdut viața.

Prezentatoarea care a trecut prin încercări aproape fatale a explicat că are o mare temere. Ea nu are legătură cu moartea ci cu ce se întâmplă înainte de asta. Marea frică e legată de momentele premergătoare morții.

„De ce se întâmplă înainte de moarte. Moartea propriu-zisă e a tuturor. Cu o moarte toți suntem datori, zice o vorbă. Dar pentru că am trecut o dată prin asta nu a fost amuzant. La un moment dat îți dorești, măi frățioare, hai să mai explorăm și alte tărâmuri”, a explicat omul de televiziune.

Teo a fost supusă mai multor operații. Una dintre ele a fost cea prin care stomacul ei a fost micșorat chirurgical. Despre această experiență a recunoscut că nu a fost tocmai ușor de digerat.

„Tot ce știi tu despre viața până atunci trebuie să uiți. În locul primei mese a venit o doamnă cu o ceșcuță de apă și cu o seringuță de 20 de mililitri și mi-a zis: scoateți cu seringuță 2- de mililitri și vi-i băgați în gură. Zis și făcut: 3 săptămâni eu am ținut-o cu ceai neîndulcit, compot neîndulcit și apă, făcând mișto eu de mine. Ăștia-s cârnații, asta e friptura la cuptor și mâncam de toate”, a mai explicat ea.

În 2011, Teo Trandafir a ajuns în stare gravă la spitalul Elias cu o pancreatită necrozată. Pentru că medicii români au fost depășiți de situație, aceasta a ajuns în Viena la Clinica AKH. Deși primele zile acolo au fost oscilante, ba chiar a suferit o nouă cădere, în cele din urmă, Teo Trandafir și-a revenit